НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции «О женской борьбе на Олимпиаде в Токио» вице-президент Казахстанской федерации вольной, греко-римской и женской борьбы, серебряный призер Олимпиады в Рио Гюзель Манюрова рассказала о выступлениях казахстанских спортсменок по видам борьбы. По ее словам, все стараются изо всех сил победить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень интересно быть на Олимпийских играх не участником, а наблюдать со стороны. Видишь многие вещи немножко по-другому, нужно учитывать подготовку. Переживаний и эмоций, скажу вам, было не меньше, а больше», - призналась Гюзель Манюрова.

По ее словам, Олимпийские игры для всех - предел мечтаний, к которому каждый спортсмен стремится, придя в зал, на свой вид спорта.

«Попасть в список 16 сильнейших, поверьте, дорогого стоит. Это большое напряжение. Каждый хочет вернуться домой с медалью, выиграть. Были те, кто уже был на олимпийском пьедестале, знает, как встречают, любят. Все стараются изо всех сил победить. Наверное, избыточный потенциал нужно немножко сбавить, немножко отстраниться от всего происходящего. Тогда будет проще. Функционально и физически борцы хорошо готовы. Подготовка прошла достаточно хорошо. Все условия у спортсменов были достаточными для того, чтобы завоевать медаль», - отметила она.

По ее мнению, на этих олимпийских играх идет падение фаворитов.

«Сказывается то, что четыре года идет олимпийский цикл, а пять лет продержаться на вершине и пытаться завоевать еще одну олимпийскую медаль - для этого иногда не хватает моральной и физической силы. Люди просто сгорают, они делают все на пределе своих возможностей, но этого уже мало, потому что у спортсменов есть ресурс», - добавила Гюзель Манюрова.