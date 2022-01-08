Каждый гражданин несет ответственность за судьбу своей страны - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый гражданин несет ответственность за судьбу своей страны, будущее общества, последующих поколений. Никто и никогда не позволит нарушать законодательство, основанное на основополагающих принципах и нормах, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан. Так считает депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, передает МИА «Казинформ».

«Статьями Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний», принятого по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, четко обозначено соблюдение законности, обеспечение государственной безопасности и общественного порядка. При этом запрещены действия, приводящие к массовым беспорядкам, призывающие к захвату или удержанию власти, создающие помехи для бесперебойного движения транспорта, свободному передвижению граждан, препятствующие деятельности государственных органов.

В целях недопущения последствий, нарушающих правовые нормы независимого государства, Президентом были приняты незамедлительные меры по предотвращения угрозы безопасности граждан и государства в целом. Правоохранительные органы, национальная гвардия и армия проводят слаженную работу по ликвидации террористических банд формирований. Главы государств-участники ОДКБ, откликнувшись на обращение Казахстана, ввели объединенный миротворческий контингент.

Главой государства принята отставка Правительства, введено на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо, введено ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам.

Данные поручения должны четко выполняться всеми исполнительными органами и по ним приниматься оперативные меры. Со своей стороны, депутатами Сената Парламента РК будет проведена работа по законодательному регулированию. Поддерживая решения Президента страны, считаю действия по введению режима ЧП необходимыми для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Хочу выразить соболезнование семьям погибших военнослужащих. Ребята с достоинством выполняли свой долг, защищая свою историческую родину. Семьям погибших будет оказана достойная материальная поддержка. Будут приняты все меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступной деятельности субъектам малого и среднего бизнеса.

Наша общая цель –сохранение стабильности и благополучия граждан, основанная на дальнейшем развитии демократических процессов в Республике Казахстан», - отметила депутат.