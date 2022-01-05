Каждый гражданин несет ответственность за судьбу своей страны - сенатор Ольга Булавкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Никто и никогда не позволит нарушать законодательство, основанное на основополагающих принципах и нормах, предусмотренных Конституцией РК. Об этом заявила сенатор Ольга Булавкина, комментируя текущую ситуацию в стране сейчас.

«Каждый гражданин несет ответственность за судьбу своей страны, будущее общества, последующих поколений. Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Никто и никогда не позволит нарушать законодательство, основанное на основополагающих принципах и нормах, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан.

Статьями закона «О порядке организации и проведения мирных собраний», принятого по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, четко обозначено соблюдение законности, обеспечение государственной безопасности и общественного порядка. При этом запрещены действия, приводящие к массовым беспорядкам, призывающие к захвату или удержанию власти, создающие помехи для бесперебойного движения транспорта, свободному передвижению граждан, препятствующие деятельности государственных органов.

В течение последних нескольких суток в стране сложилась непростая общественно-политическая ситуация. В целях недопущения последствий, нарушающих правовые нормы независимого государства, Президентом страны были приняты незамедлительные меры по предотвращению угрозы безопасности граждан и государства в целом.

По поручению Касым-Жомарта Токаева была создана Правительственная комиссия, разработавшая комплекс мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации.

Главой государства принята отставка Правительства, введено на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо, введено ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам.

Данные поручения должны четко выполняться всеми исполнительными органами и по ним приниматься оперативные меры. Со своей стороны, депутатами Сената Парламента РК будет проведена работа по законодательному регулированию процедуры банкротства физических лиц. Поддерживая решения Президента страны, считаю действия по введению режима ЧП в Мангистауской области и городе Алматы необходимыми для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан», - заключила сенатор Ольга Булавкина.

Напомним, введен режим чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Утром Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и дал ряд поручений по стабилизации текущей ситуации в стране, в том числе временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней.