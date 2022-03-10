Каждый гражданин нашей страны должен быть заинтересован в построении «Нового Казахстана» - Едиль Жанбыршин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В феврале депутаты Мажилиса Парламента РК посетили регионы республики и обсудили на местах проблемные вопросы. О том, что волнует казахстанцев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» депутат Мажилиса Парламента РК, избранный от Мангистауской области Едиль Жанбыршин. О безработице в Жанаозене, утильсборе, сжиженном газе и идее создания «Нового Казахстана» - таковы были темы беседы.

- Едиль Терекбайулы, почти два месяца прошло после январских событий. Как вы думаете, какой урок должен извлечь Казахстан из этой трагедии?

- Самое главное, я хотел бы отметить, что, в целом, митинги и акции в нашей стране должны проходить мирно. Между властью и народом должна быть выстроена четкая обратная связь. В противном случае, народ может выйти на улицы для выражения своего недовольства, а третьи силы могут вмешаться в этот процесс и спровоцировать противоправные действия. Мы должны делать все мирно, независимо от того, какую проблему поднимает народ. Это самое главное. Нет ничего лучше мира и спокойствия. Мы стали этому свидетелями в ходе январского инцидента, когда пролилось много крови, сгорели различные объекты предпринимательства, государственные здания, пострадало имущество. Поэтому самый главный урок, который мы должны из этого извлечь, это необходимость мирного и беcконфликтного решения всех проблем.

- Вы как депутат, наверное, поднимали в стенах Парламента проблемные вопросы, приведшие к таким последствиям?

- Как в комитете, так и на пленарных заседаниях поднимались накопившиеся вопросы, которые давно звучали внутри страны. Они были донесены до членов Правительства, высокопоставленных чиновников, принимающих решения. Во-первых, это проблема безработицы. Когда посещаешь регионы, то с жалобами часто обращаются избиратели, отмечают, что безработных стало больше. В Жанаозене безработными являются 12 тысяч человек, в Каракиянском районе – более трех тысяч человек. В одном городе и в одном районе Мангистауской области безработными остаются 15 тысяч человек. Второй вопрос, поднятый населением – это необоснованное подорожание продуктов питания. Это опять же – компании-посредники. Особенно, это касается повышения тарифов на потребление электроэнергии. Это также бьет по карманам простых потребителей. Население тратит свои честно заработанные деньги на оплату по тарифам, оплачивая коммунальные услуги. После январского инцидента я обратился с запросом к представителю Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел о насилии и незаконных действиях, оказанных в отношении задержанных граждан. Кто бы ни совершил преступление, в отношении граждан не должно применяться запугивание. Все действия должны предприниматься только в рамках закона.

Тема утильсбора также очень резонансная. По этому поводу в стране есть разные предложения, среди которых есть и хорошие.

– Вы недавно посетили Мангистау с рабочей поездкой. Как прошла ваша командировка, какие вопросы обсуждались? Каковы основные проблемы Мангистауского региона?

- В Мангистау мы пробыли около десяти дней. Приходилось заниматься и запланированными делами, и внеплановыми. Когда мы были там, то рабочие нескольких учреждений бастовали. Мы также встретились с безработной молодежью в Жанаозене. Здесь, помимо безработицы, есть и проблема уровня заработной платы, потому что в Мангистау продукты питания очень дорогие. До 80 процентов еды поступает извне, коммунальные тарифы также очень высокие. В связи с этим снизилось благосостояние населения, некоторые коллективы стали протестовать и просить поднять заработную плату.

Кроме того, в Мангистау существует проблема засухи. В этом году дождей практически нет. В ходе нашего визита, ассоциация «Шопан ата» провела региональный курултай скотоводов, в котором и мы приняли участие. Речь шла об использовании возможностей климатических технологий, которые многие поддерживают, предприниматели и граждане планируют собрать средства и поэкспериментировать с технологиями дождевания. Конечно, тяжело держать скот при завозе кормов извне. Не осталось и средств у населения, которое могло бы его выкупить.

В-третьих, в командировке поднимался и вопрос о рыбаках. Мы позвонили руководителю Комитета по рыбному хозяйству, вызвали его заместителя, встретились с рыбаками и провели круглый стол. Приехали представители акимата и Комитета и поговорили с местными рыбаками. Например, был поднят вопрос касательно порядка выдачи разрешений на рыбалку. Ведь на море бывают разные ситуации, а по существующему порядку, если рыбаки возвращаются поздно, то их штрафуют. Берега для рыбалки разбили на участки, которыми владеет лишь небольшое количество людей, получить разрешение на рыбалку очень сложно. Кутымская рыба была занесена в Красную книгу только в Казахстане, а в других прикаспийских странах рыбалка на нее не запрещена. Было высказано предложение, что нам тоже необходимо снять запрет. Для получения разрешения на вылов рыбы надо иметь земельный участок, цех и судно. Однако не все рыбаки могут себе это позволить. В целом, есть системные проблемы в этой отрасли, для решения которых необходимо кардинально пересмотреть законодательство, нормативно-правовые акты.

- Прекратилась ли забастовка рабочих в Жанаозене? Давайте рассмотрим Жанаозен отдельно, какие проблемы на сегодня требуют решения в этом городе?

- В Жанаозене протесты сотрудников буровой компании и безработного населения еще не утихли. В городе есть компании с хорошей зарплатой. Но всех жителей города устроить в нефтяную отрасль невозможно. В свое время Жанаозен был рассчитан всего на 40-50 тысяч человек. Сейчас там проживает около 170 тысяч человек. То есть, население выросло в два – три, а то и в четыре раза. А нефтяная компания прежняя, штат не растет, объем нефти, которую она производит, остается прежним. Около 15-17 тысяч работников, включая соседние сервисные компании. Сейчас в Жанаозене безработными остаются около 12 тысяч человек. Если не создать еще одну крупную компанию, такую как «Озенмунайгаз», то все население обеспечить работой будет сложно. Поэтому требования безработных – найти им работу, а вопросы, поднимаемые рабочими, в основном касаются внутренних проблем компаний, это и улучшение условий труда, это и повышение заработной платы, вопросы обновления техники. В целом, как я понимаю, между руководителями и работниками компаний не налажена тесная обратная связь. Если бы они провели встречу, пришли бы к общему соглашению, и каждый выполнил бы свои обязательства, проблем бы не было. Например, около 700 работников компании «Бозашы Транс Құрылыс» вышли на забастовку. Мы с депутатом Мажилиса Саматом Мусабаевым побывали там, пригласили руководителей компании КазМунайГаз и заказчиков, провели круглый стол, сами стали модераторами. Было видно отсутствие диалога. Есть законные требования работников, такие как: улучшение условий работы, повышение заработной платы, охват соцпакетами, которые неправильно соблюдало руководство предприятия. Каждая сторона высказала свои предложения, был составлен протокол и подписан, после забастовщики вышли на работу. В результате была повышена их заработная плата. Путем диалога и выстраивания обратной связи можно решить многие проблемы, не выводя людей на улицы, не направляя видеообращение к Президенту. Связь с общественностью – это проблема не только одного региона, она существует по всему Казахстану. Местные власти пока работают по старым механизмам, по старым шаблонам. Теперь мы должны меняться, Глава государства дал поручение прислушаться к голосу народа. Надо рассмотреть и попытаться решить имеющуюся проблему, в противном случае надо открыто признаться, что вы не можете этого сделать.

- Какие меры необходимо предпринять для решения проблемы безработицы? Какие конкретные инициативы Вы бы предложили?

- Сейчас работает областная комиссия, которую возглавляет первый заместитель акима области Абзал Мендибаев. Например, в АО «Өзенмұнайгаз» созданы дополнительные рабочие места. Кроме того, есть компании, которые получают тендер от этого АО. Им даны рекомендации по созданию дополнительных рабочих мест. Есть и другие объекты строительства, в рамках комплексного плана развития региона в Мангистау должны поступить большие инвестиции, благодаря этому должны быть открыты производственные объекты. В общем, я думаю, что проблему надо решать заранее, не доводя вопрос до обострения. В области разработан комплексный план по ликвидации безработицы, охватывающий все районы, города. Не надо ограничиваться созданием рабочих мест только в крупных компаниях, а рассматривать возможности среднего и малого бизнеса. Важно привлекать местных специалистов на вновь возводимые строительные объекты. Открытие новых объектов бизнеса также сократит безработицу. Кроме того, обсуждается вопрос о внедрении посменной работы в АО «Өзенмұнайгаз». Скажем, сейчас нефтяники работают пять дней, и отдыхают два дня. А если перейти на сменную систему, то можно будет работать семь дней и отдыхать семь дней. Это даст возможность трудоустроить дополнительно людей. Если есть возможность внедрения вахтового метода работы и в других регионах, таких как Атырау, Актобе, то, конечно, стоит рассмотреть и этот вариант. Еще один способ ликвидировать безработицу – это организация собственного производства импортных товаров, которые поступают в нефтяные компании. В целом Казахстан в 2021 году импортировал товаров на 41,1 млрд. долларов США. Вещи, которые мы покупаем за рубежом, можно и нужно производить самостоятельно. Сейчас мы видим обострение ситуации в мире. Курс доллара взлетел. Значит, подорожают и товары народного потребления, завозимые извне. Поэтому, нам надо попытаться наладить собственное производство, начиная от продуктов питания, вплоть до машинного оборудования, труб и насосов. Тогда и средства останутся в нашей стране, появится возможность создавать дополнительные рабочие места. Увеличится и налоговая база. Что касается образования, то надо отметить тот факт, что выпускники университетов с красным дипломом тоже на сегодня остаются безработными. У нас наблюдается бурный демографический рост, но большого расширения рабочих мест не наблюдается. Наоборот, во время пандемии даже сократилось количество рабочих мест.

- В целом, какие меры должны быть предприняты для развития регионов страны? Не забыли ли мы сегодня о них, сосредоточившись только на крупных мегаполисах?

- Да, нужно пересмотреть общие экономические положения. Механизмы, разработанные ранее, не дали желаемых результатов. Мы действительно заботились о мегаполисах, развивали только отдельные города, забывая о селах. Многие переехали в города из-за сложной ситуации на селе. Из-за этого в городах сегодня люди не могут найти работу, возникают различные проблемы. Прежде всего, мы должны правильно развивать сельское хозяйство. Потому что наша земля, наш климат позволяют это, однако могут возникнуть проблемы с поливной водой. Сколько бы человек не жил, в каком бы обществе он не жил, ему нужна еда. У нас есть скотоводство, есть земледелие. Поэтому, прежде всего, если мы думаем о безопасности нашего государства, о будущем нашего народа, мы должны заботиться о продовольственной безопасности и системно ее выстраивать. При этом, не привнося к нам неподходящих моделей, есть трудовые традиции, которые мы унаследовали от наших предков. Есть скотоводство, есть породы, которые нужно развивать и создавать комфортные условия для крестьян. В сфере экономики существуют такие же проблемы – в погоне за зарубежными моделями развития, мы не заметили, как разрушили прежний устоявшийся уклад. За одной компанией стоят другие компании, они привязаны друг к другу. В них низкая зарплата, каждый год проходят тендеры, они не знают, что ждет их в будущем. Все это нужно кардинально менять. У работающей компании должен быть долгосрочный контракт и жители должны быть уверены, что она будет работать пять или 10 лет стабильно. Мы сегодня должны уделить больше внимания переработке, а не продаже сырья за границу. Все компании, которые занимаются этим (производством и переработкой) и предоставляют дополнительные услуги, должны иметь многолетний контракт. Если они готовы открывать свои учебные заведения, заинтересованы в развитии производства, приносят новые технологии и берут тендер всего лишь на год, это не справедливо. Необходимо проделать такую системную работу. Третья проблема, которая нас погубила – это коррупция. Ведь мы не можем поставить рядом с каждым прокурора или сотрудника агентства по борьбе с коррупцией. Необходимо заниматься духовным воспитанием людей, менять менталитет. Если у человека чистое сердце и помыслы, то он и ведет себя соответственно. Без изменения поведения нечистых на руку чиновников, людей сферы бизнеса, рядовых сотрудников, какую бы передовую модель мы ни привносили, сколько бы денег мы бы не вливали из бюджета, остановить коррупцию будет невозможно.

- В Казахстане внедрены предельные цены на сжиженный газ на определенный срок, чего ждать рядовым потребителям после его истечения?

- Цены на сжиженный газ были ограничены до 1 января 2023 года. В прошлом году, когда я ездил в Мангистау, я встретил директора газоперерабатывающего завода. Сейчас на этом газоперерабатывающем заводе избыток газа, не знают, куда его отправлять. До этого мы с Саматом Мусабаевым при рассмотрении этого вопроса посчитали и выяснили, что 14 500 тонн газа хватит на всю Мангистаускую область. Сейчас мы видим, что после того, как мы усилили контроль, появились избытки газа. Даже где-то цена упала до 38-40 тенге. Почему? То есть ранее наш газ уходил налево. Куда он ранее отправлялся, продавался ли окольными путями за границу, это сейчас выясняют правоохранительные органы. Сейчас газа вполне хватает. Я говорю только о ситуации в Мангистау, где 90 процентов машин ездят на газу. По сравнению с другими регионами потребление газа здесь очень высокое.

- Сейчас в обществе часто звучит слово «Новый Казахстан». Президент также выступил с призывом: «Давайте строить новый Казахстан вместе». Как Вы лично понимаете эту идею, какими должны быть жители «нового Казахстана» на ваш взгляд?

- Каждый казахстанец должен измениться и развиваться в новом направлении, двигаться к новым достижениям. Мы должны двигаться к Казахстану, в котором действительно все будет чистым, прозрачным, а государство будет заботиться о своем народе, повышать его благосостояние. Для этого каждый человек должен измениться – каждый чиновник, сидящий у власти, каждый простой работник и просто гражданин нашей страны должен быть заинтересован в построении «Нового Казахстана».