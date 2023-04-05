Каждый гражданин Казахстана должен упорно бороться за единство государства - депутат Ерлан Саиров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо провести правовую проверку в отношении групп, способных нанести ущерб государственной и территориальной целостности страны. Об этом заявил мажилисмен Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заявления ряда граждан города Петропавловска, противоречащие Конституции Республики Казахстан, находят отклик у общественности и вызывают беспокойство у всего населения. Это событие свидетельствует о наличии фундаментальных проблем в сфере правосознания и общественных процессов в стране. Граждане должны чувствовать и понимать, что они несут строгую ответственность перед конкретным законом за свои действия! Правовое государство - это закон и порядок! В соответствии с Конституцией Республики Казахстан запрещены создание и деятельность общественных объединений, действия которых направлены на нарушение территориальной целостности государства. Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено суровое наказание за попытки публичного призыва к нарушению целостности Республики Казахстан. Это событие показало наличие глубоких проблем и в информационно-общественной сфере страны», - сказал Ерлан Саиров, озвучивая депутатский запрос в адрес Генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности.

Мажилисмен отметил, что ни один государственный орган системно не занимается вопросами государственного самоощущения граждан. Обостряется проблема информационной безопасности государства и приграничных регионов. Для всех национальностей, проживающих в Казахстане, созданы все условия для проявления себя в социально - экономической, политической сферах, мирной, достойной жизни. Поэтому каждый гражданин Казахстана должен упорно трудиться и бороться за единство государства и территориальную целостность нашей страны.

«Это сыновний долг всех нас! Сепаратизму в Казахстане дороги нет. Это требование всех граждан страны! Члены фракции партии AMANAT считают важным, чтобы правительство совместно с компетентными органами предприняло следующие быстрые шаги. Во-первых, компетентные органы должны провести правовую проверку в отношении негласных групп, способных нанести ущерб государственной целостности и территориальной целостности нашей страны. Во-вторых, проводя правовое обучение среди населения, очень важно предупредить о глубоких правовых последствиях каждого слова и шага граждан. Третье, требование времени - создать концептуальные ориентиры среди молодежи, взрослых, проповедующие ценности казахстанского патриотизма, государственных интересов.

В частности, в приграничных зонах необходимо создать механизмы, повышающие информационную мощь государства Казахстан. В целом, подготовка конкретных шагов для формирования казахстанской государственной культуры самоощущения граждан не стоит на месте», - резюмировал Ерлан Саиров.