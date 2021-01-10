Каждый голос избирателей имеет значение – сельчанин Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Всем селом голосовали на выборах в Парламент Республики Казахстан, маслихаты областей и районов в населенных пунктах отдаленного и крупного Сарысуского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что еще не так давно Сарысуский район с районным центром в городе горняков Жанатасе считался депрессивным, а нынче переживает второе рождение. Сегодня состояние дел в районе меняется, благодаря государственным программам развития моногородов, «Дорожной карте занятости», «Развитие ауыла» и другим, а также присутствию в регионе крупных химических компаний – казахстанской ТОО «Казфосфат» и международной компании «ЕвроХим». Открываются предприятия, создаются рабочие места. Жители, покинувшие Жанатас в годы перестройки, возвращаются в родные места.

Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе внутренней политики акимата Сарысуского района, нынешние выборы прошли при высокой активности избирателей.

«Подсчет голосов еще идет, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела внутренней политики акимата Сарысуского района Кудайберген Рысдаулет. – Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в некоторых селах явка избирателей оказалась 100-процентной».

Так, дружно всем селом проголосовали на 387-м избирательном участке в селе Арыстанды, входящем в состав Туркестанского сельского округа.

«В 1999 году население села составляло 505 человек, - пояснили в ведомстве. - По данным переписи 2009 года в селе проживало 468 человек. Сегодня в этом селе 200 человек, участвующих в выборах, проголосовали все. В селе Арыстанды компактно проживают представители курдской диаспоры, они занимаются, в основном, животноводством и земледелием. В нашем районе живут несколько десятков национальностей. Курды занимают третье место по национальному составу, после казахов и русских».

Житель села Арыстанды Ахмет Маханбетов считает, что выборы – это долг каждого гражданина своей страны.

«Каждый голос избирателей должен иметь значение, - поделился он своим мнением. – Каждый голос важен. Потому что из отдельных частей складывается цельная картина, и из каждого отдельного голоса избирателя складывается воля народа. Мы живем в свободной демократической стране с разумными законами, огромными природными богатствами и трудолюбивым народом. И наша страна должна быть процветающей! За это мы и приходим голосовать», - считает Ахмет Маханбетов.

Сарысуский район расположен на западе Жамбылской области, занимая площадь в 31,4 тысячи квадратных километров. Численность населения района составляет более 44 тысяч человек. Административным центром Сарысуского района является город Жанатас, основанный в 1964 году.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, «Народная партия Казахстана» – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.