Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Каждый голос избирателей имеет значение – сельчанин Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
10 Января 2021, 23:40
Каждый голос избирателей имеет значение – сельчанин Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Всем селом голосовали на выборах в Парламент Республики Казахстан, маслихаты областей и районов в населенных пунктах отдаленного и крупного Сарысуского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что еще не так давно Сарысуский район с районным центром в городе горняков Жанатасе считался депрессивным, а нынче переживает второе рождение. Сегодня состояние дел в районе меняется, благодаря государственным программам развития моногородов, «Дорожной карте занятости», «Развитие ауыла» и другим, а также присутствию в регионе крупных химических компаний – казахстанской ТОО «Казфосфат» и международной компании «ЕвроХим». Открываются предприятия, создаются рабочие места. Жители, покинувшие Жанатас в годы перестройки, возвращаются в родные места.

photo


Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе внутренней политики акимата Сарысуского района, нынешние выборы прошли при высокой активности избирателей.

«Подсчет голосов еще идет, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела внутренней политики акимата Сарысуского района Кудайберген Рысдаулет. – Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в некоторых селах явка избирателей оказалась 100-процентной».

Так, дружно всем селом проголосовали на 387-м избирательном участке в селе Арыстанды, входящем в состав Туркестанского сельского округа.

«В 1999 году население села составляло 505 человек, - пояснили в ведомстве. - По данным переписи 2009 года в селе проживало 468 человек. Сегодня в этом селе 200 человек, участвующих в выборах, проголосовали все. В селе Арыстанды компактно проживают представители курдской диаспоры, они занимаются, в основном, животноводством и земледелием. В нашем районе живут несколько десятков национальностей. Курды занимают третье место по национальному составу, после казахов и русских».

photo


Житель села Арыстанды Ахмет Маханбетов считает, что выборы – это долг каждого гражданина своей страны.

«Каждый голос избирателей должен иметь значение, - поделился он своим мнением. – Каждый голос важен. Потому что из отдельных частей складывается цельная картина, и из каждого отдельного голоса избирателя складывается воля народа. Мы живем в свободной демократической стране с разумными законами, огромными природными богатствами и трудолюбивым народом. И наша страна должна быть процветающей! За это мы и приходим голосовать», - считает Ахмет Маханбетов.

Сарысуский район расположен на западе Жамбылской области, занимая площадь в 31,4 тысячи квадратных километров. Численность населения района составляет более 44 тысяч человек. Административным центром Сарысуского района является город Жанатас, основанный в 1964 году.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, «Народная партия Казахстана» – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.

photo


Жамбылская область   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом