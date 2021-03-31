Каждый год около двух тысяч костанайцев оформляют инвалидность

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О мерах по социальной реабилитации лиц с инвалидностью сегодня в ходе брифинга рассказал руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат Муратбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области на сегодняшний день проживает почти 28 тысяч граждан с инвалидностью, это порядка 3 процентов от общего населения региона.

«Из них в городах области проживает 58%, в сельской местности – 42%. Лиц с инвалидностью мужского пола в области 58,7%, женского – 41,3%. Трудоспособного возраста 62 %, пенсионного возраста – 27%, дети от 0 до 18 лет – 11 %. Более чем 18 тысяч лиц с инвалидностью или 65% имеют группу инвалидности без срока переосвидетельствования, то есть постоянную. В среднем в год впервые получают инвалидность около 2 тысяч человек», - сообщил М. Муратбеков.

Вместе с тем, повторно проходят переосвидетельствование порядка 7-8 тысяч граждан с инвалидностью.

«За прошлый год департаментом освидетельствовано 7478 человек, из них для установления группы инвалидности – 7030 человек и установлена инвалидность у 6 797 человек, в том числе лиц старше 18 лет 5 568 человек, детей от 0 до 18 лет – 1 229 человек», - добавил М. Муратбеков.

Как отметил глава профильного ведомства, одной из основных направлений работы является также оказание содействия инвалидам в реализации индивидуальных программ реабилитации. В результате медицинской реабилитации, которую получили инвалиды в прошлом году, полностью снята инвалидность у 212 человек, а 380 человек- переведены в более лёгкую группу инвалидности.

В целом, по словам М. Муратбекова, состояние инвалидности по области можно охарактеризовать стабильным, какого-либо резкого роста инвалидности за прошлый год в области не отмечено.

«Лица с инвалидностью получают необходимую поддержку от государства в части медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Вопрос соблюдения законных прав лиц с инвалидность находится на постоянном контроле департамента», - подытожил он.