Каждый факт применения силы в отношении граждан тщательно изучается – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый факт применения физической силы в отношении граждан тщательно изучается. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«МВД остро реагирует на факты применения физической силы в отношении наших граждан. Каждый факт тщательно изучается с анализом видеокамер, в том числе установленных в зданиях полиции и общественных местах», - сказал Нурдилда Ораз.
Ранее сообщалось, что поступали жалобы на действия сотрудников полиции по следующим направлениям:
- 46 фактов задержания и доставления граждан, из них 18 обращений по поиску задержанных родственников. Каждому заявителю разъясняются причины задержания, суть нарушения и места содержания, где они могут связаться с ними;
- 28 фактов осмотров сотовых телефонов. Установлено, что все телефоны были изъяты в рамках досудебных расследований по статьям 255 (акт терроризма), 269 (нападение на здание и сооружения), 272 (массовые беспорядки) УК РК. Обратившимся сообщено, что после санкционированного осмотра их имущество будет возвращено.
«По вышеуказанным фактам проводятся служебные расследования», - заверил Нурдильда Ораз.
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