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Каждый факт применения силы в отношении граждан тщательно изучается – МВД РК

24 Января 2022 11:24
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Каждый факт применения силы в отношении граждан тщательно изучается – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый факт применения физической силы в отношении граждан тщательно изучается. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«МВД остро реагирует на факты применения физической силы в отношении наших граждан. Каждый факт тщательно изучается с анализом видеокамер, в том числе установленных в зданиях полиции и общественных местах», - сказал Нурдилда Ораз.

Ранее сообщалось, что поступали жалобы на действия сотрудников полиции по следующим направлениям:

- 46 фактов задержания и доставления граждан, из них 18 обращений по поиску задержанных родственников. Каждому заявителю разъясняются причины задержания, суть нарушения и места содержания, где они могут связаться с ними;

- 28 фактов осмотров сотовых телефонов. Установлено, что все телефоны были изъяты в рамках досудебных расследований по статьям 255 (акт терроризма), 269 (нападение на здание и сооружения), 272 (массовые беспорядки) УК РК. Обратившимся сообщено, что после санкционированного осмотра их имущество будет возвращено.

«По вышеуказанным фактам проводятся служебные расследования», - заверил Нурдильда Ораз.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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