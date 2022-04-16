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Каждый двадцатый костанаец сталкивался с коррупцией

Автор:  
Жанна Мусабаева
16 Апреля 2022, 08:39
Каждый двадцатый костанаец сталкивался с коррупцией

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Такие данные выявлены по итогам проведённого социологического анонимного опроса населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на антикоррупционную службу по Костанайской области.

«Всего участие в опросе приняло более 10,5 тыс. респондентов из различных целевых групп, включая все города и районы Костанайской области», - рассказал журналистам руководитель департамента Серикжан Мырзалы.

По его словам, на вопрос, случалось ли гражданам за последний год попадать в ситуации, когда для решения своих вопросов они вынуждены были «стимулировать» должностное лицо, давая ему взятку или подарок, утвердительно ответило 4,7% граждан. При этом, на просьбу указать госорган, либо сферу в которой произошел данный факт, граждане чаще всего указывают на органы полиции, образования, местные аппараты акимов и деятельность ЦОНов.

«При этом, лишь 18,3% опрошенных считают, что уровень распространения коррупции в их регионе находится выше или на аналогичном уровне в сравнении со средним показателем по республике», - подчеркнул С. Мырзалы.

Помимо этого, 80% опрошенных выразили доверие к деятельности антикоррупционной службы, а 66% выразили желание, в случае необходимости, вносить личный вклад в противодействие коррупции на территории региона.


Костанайская область   Коррупция   Регионы   Общество  
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