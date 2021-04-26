Каждый двадцатый казахстанец уже провакцинировался - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ход вакцинации в Казахстане прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши граждане увидели, что вакцина безопасна, эффективна, видят, что повышается титр антител и родственники сами рекомендуют пройти вакцинацию для того, чтобы защитить себя и своих близких», - сказал Алексей Цой в прямом эфире после получения прививки казахстанской вакциной.

«У нас каждый двадцатый казахстанец на сегодняшний день уже провакцинировался. Поэтому темпы идут хорошие и наша задача - предоставить возможность, а дальше граждане сами выбирают, сами вакцинируются и понимают, что это единственный выход из изоляции», - добавил он.

Ранее министр заявил, что острого дефицита вакцин от коронавируса быть не должно.