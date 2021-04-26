РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Каждый двадцатый казахстанец уже провакцинировался - Алексей Цой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ход вакцинации в Казахстане прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши граждане увидели, что вакцина безопасна, эффективна, видят, что повышается титр антител и родственники сами рекомендуют пройти вакцинацию для того, чтобы защитить себя и своих близких», - сказал Алексей Цой в прямом эфире после получения прививки казахстанской вакциной.

    «У нас каждый двадцатый казахстанец на сегодняшний день уже провакцинировался. Поэтому темпы идут хорошие и наша задача - предоставить возможность, а дальше граждане сами выбирают, сами вакцинируются и понимают, что это единственный выход из изоляции», - добавил он.

    Ранее министр заявил, что острого дефицита вакцин от коронавируса быть не должно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!