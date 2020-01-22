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Каждый девятый казахстанец пользуется амбулаторным лекарственным обеспечением

22 Января 2020 12:20
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Каждый девятый казахстанец пользуется амбулаторным лекарственным обеспечением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И. о. председателя СК «Фармация» Берик Шарип рассказал об электронных нововведениях в деятельность организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках ключевых достижений за последние годы, как я говорил, мы запустили проект по электронным закупкам. Соответствующие изменения были внесены в Постановление Правительства РК № 1729 (Правила закупа лекарственных средств и медицинских изделий). Мы внесли изменения в кодекс, разработали прототип системы совместно с Министерством финансов (их дочерним предприятием - Центром электронных финансов) – на их веб-площадке мы запустили систему электронных аукционов. Начиная с июля 2018 года, все закупки в рамках тендеров проводятся на электронной площадке», - сказал Берик Шарип на встрече членов комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

По его словам, теперь каждый казахстанец может увидеть остатки лекарственных средств в больницах и поликлиниках. Кроме того, спикер также напомнил о централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, которая произошла в апреле 2018 года.

«Мы запустили интерактивный справочник по остаткам – то есть, на нашем сайте есть портал, где можно посмотреть остатки лекарственных средств в каждой медорганиизации, и в рамках стационара, и в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы запустили контакт-центр, в 2018 году при централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения по Казахстану обеспечиваются порядка 2 млн человек бесплатными лекарственными средствами, это практически каждый девятый казахстанец», - отметил глава единого дистрибьютора.

Б. Шарип подчеркнул, что для возможности прямого получения жалоб, их обработки и удовлетворения спроса пациентов, была запущена горячая линия «1439».

«Мы полностью перешли на сбор электронных заявок – при появлении нового пациента, или если забыли оформить заявку в электронном формате, сразу за счет ЭЦП выписывается дополнительная заявка на поставку. Все заявки собираются в электронном формате», - добавил спикер.


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Ключевые слова: Сенат, Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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