Каждый десятый житель Жамбылской области - пенсионер

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 127 тысяч пенсионеров проживают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря об изменениях в сфере социальной защиты населения, руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Айдынжан Нарматов сообщил, что в рамках поручения Главы государства с января 2022 года размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличен до 60 тысяч тенге. Помимо этого, в соответствии с законом «О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы» в 2022 году месячный расчетный показатель проиндексирован на 5%, и его размер составил 3 063 тенге. Прожиточный минимум вырос до 36 018 тенге.

С 1 января нового года размер пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет всем состоявшимся пенсионерам увеличился на 7% от получаемой. При этом минимальный размер пенсии составляет 46 302 тенге. В связи с увеличением минимальной заработной платы размеры государственных социальных пособий и государственной базовой пенсионной выплаты увеличились на 5%. На сегодняшний день минимальный размер базовой пенсии составляет 19 450 тенге, максимальный - 36 018 тенге, отметил спикер.

«По области у нас около 127 тысяч пенсионеров, средняя пенсия которых превышает 91 тысячу тенге. Во исполнение поручения Главы государства с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы увеличен до 60 тысяч тенге. Таким образом, рост размера минимальной заработной платы составил 41%. Вместе с тем, одним из планируемых изменений было то, что Глава государства в Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года поручил начать работу по консолидации социального законодательства путем разработки и принятия Социального кодекса», - рассказал Айдынжан Нарматов.

Спикер подчеркнул, что для Казахстана это новый документ, и для его разработки необходимо объединить все законы, регулирующие социальную сферу.

«Сейчас таких законов не менее 17 (о пособиях, адресной помощи, об обязательном социальном страховании, о пенсиях и прочее). Основная цель нового кодекса - закрепить в одном документе все нормы действующего законодательства в этой сфере, чтобы облегчить их понимание для населения. Социальный кодекс разрабатывается с учетом предложений граждан. В рамках разработки концепции создана рабочая группа, которая изучает более 30 законодательных и 150 подзаконных актов РК, а также международный опыт регулирования социального законодательства. После разработки и принятия Социального кодекса будет проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа», - рассказал руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Айдынжан Нарматов.

Население Жамбылской области, по данным на начало 2022 года, составило 1,12 млн жителей.