Каждый десятый казахстанец лишен доступа к интернету – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина высказалась касательно доступа казастанцев к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основой цифровизации в Казахстане является программа «Цифровой Казахстан», которая позволяет ускорить цифровую трансформацию всех сфер жизнедеятельности страны за счет использования новых цифровых технологий. Третьим из пяти направлений этой программы является обеспечение скоростного и безопасного доступа в интернет, качественное покрытие мобильной связью территории РК. И если сегодня мы с уверенностью можем сказать, что данная задача на 100% реализована для жителей 117 городов, из них 88 городов и 29 поселков с общим населением 10,4 млн человек, то по сельским населенным пунктам мы этого сказать не можем», - сказала Майра Айсина на межведомственной комиссии в Министерств юстиции РК, вынося на обсуждение законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах».

По ее словам, в сельской местности только в 3324 селах с населением 250 и более человек люди обеспечены интернетом.

«На все это нам потребовалось более четверти века, чтобы сделать то, что мы имеем. А сегодня обязанность государства, чтобы все возможности ИТ технологий были в равной степени доступны казахстанцам, вне зависимости от того, где они живут. Поэтому реализация проекта обеспечения доступом к широкополосному интернету в сельских населенных пунктах РК по технологии волоконно-оптических линий связей на принципах ГЧП, это партнерство продолжается. Если мы будем работать дальше в таком же темпе, трудно предсказать, сколько лет нам еще для этого понадобится. Поэтому, у нас задача - реализовать в сжатые сроки права всех граждан, то есть предстоит до конца текущего года подключить к интернету 880 сел с населением 250 и более человек, а концу 2022 года еще 885 сел с населением 50 и более человек», - отметила депутат.

То есть, на протяжении двух лет предстоит обеспечить 97% населения в 5089 селах широкополосным доступом к сети интернет.

«В связи с этим и был инициирован группой депутатов данный законопроект по вопросам обеспечения доступа к интернету в сельских населенных пунктах, нормы которого направлены прежде всего на упрощение процедур и получение земельных участков для строительства сетей мобильной связи, а также развертывание совместных сетей в регионах с низкой плотностью населения, где построение этих сетей является экономически нецелесообразным. Повышение доступности к сети интернет в сельских населенных пунктах явится основой для обеспечения прав всех наших граждан без исключения на получение всех видов услуг», - объяснила М. Айсина.

«Сегодня из 720 госуслуг 80% доступны в электронном формате. Но эту возможность имеют только те, у кого есть доступ к интернету. А каждый 10-ый казахстанец у нас сегодня лишен такой возможности. Еще предстоит внедрение проектов электронного здравоохранения и образования, а также социального обеспечения четвертого уровня бюджета, предстоит всеобщее декларирование доходов населения Казахстана», - добавила мажилисвумен.



