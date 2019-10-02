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Каждый день задерживают пьяных водителей полицейские в СКО

2 Октября 2019 12:22
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Каждый день задерживают пьяных водителей полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в сентябре полицейские выявили 47 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, последний факт был в центре Петропавловска. 36-летний житель села Тепличное управлял автомашиной LADA Granta в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году он был лишен права управления авто на 3 года.

«Таких горе-водителей полицейские выявляют практически ежедневно. С начала года 1026 водителей задержаны за рулем в пьяном виде. По вине пьяных водителей совершено 12 ДТП, в которых 1 человек погиб и 19 получили различные телесные повреждения», - проинформировали в пресс-службе.

Всего за 30 дней сентября полицейские выявили свыше 4 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Из них — 468 фактов превышения установленной скорости, 427 фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов, 569 фактов управления транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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