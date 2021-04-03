Каждый день происходят кражи мобильных телефонов  в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три месяца зарегистрировали 99 краж сотовых телефонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, во многих случаях кражи мобильников происходят во время совместного распития алкоголя.

«Не имеет значения, происходит ли распитие в квартире или в увеселительном заведении, даже если оно оборудовано камерами видеонаблюдения. Алкогольное опьянение порой провоцирует людей на поступки, которых они не совершили бы в трезвом состоянии. Во избежание подобных происшествий следует не оставлять без внимания ценные вещи, особенно такие компактные, как современные гаджеты», - сказал начальник 2-го отдела полиции Руслан Сыздыков.

Буквально недавно студент колледжа лишился сотового телефона во время распития алкоголя в кафе на окраине города. Протрезвевший подозреваемый так и не смог объяснить, зачем украл телефон. Его, кстати, до сих пор не обнаружили. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».

В пресс-службе добавили, раскрываемость краж сотовых телефонов составляет 78%.