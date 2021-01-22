Каждый день две женщины в Казахстане умирают от рака шейки матки – Диляра Кайдарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане почти 660 женщин умирают от рака шейки матки. Об этом сообщила председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта болезнь стала опасной и в молодом возрасте. И в 28 лет встречаются девушки с раком шейки матки. Пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до 44 лет. За 2020 год выявлено 1830 женщин с раком шейки матки. Ежегодно у нас умирает почти 660 женщин, каждый день две женщины умирают от рака шейки матки. Статистика не очень хорошая. Просьба: себя любить и проверяться у онкогинеколога», - сказала Диляра Кайдарова.

По ее словам, в Казахстане имеются все методы лечения рака шейки матки.

«Рак – это не приговор. Но в наше время нужно быть осторожным. Сейчас в Казахстане по раку шейки матки имеются все методы лечения. Хотелось бы, чтобы девушки не доводили себя до органоуносящих операций. Когда я была в Шымкенте, в Туркестанской области и разговаривала с женщинами, они рассказывали, что по семь, девять лет не ходили к гинекологу. Рак развивается в течение пяти лет. Поэтому, пожалуйста, уделите себе время. 23 января будет День открытых дверей в регионах. Пожалуйста, сходите. Это бесплатно. Врачи специально выходят в этот день», - рекомендует Диляра Кайдарова.

Ранее Диляра Кайдарова отметила , что 80% казахстанских женщин обращаются к врачам с начальной стадией рака шейки матки. Казахстан находится в очереди по поставке вакцины против рака шейки матки. Она может поступить в нашу страну только в 2022 году. Также врач развеяла миф о вреде вакцины против рака шейки матки.



