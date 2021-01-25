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    12:42, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Каждый четвертый погибший на дорогах РК - пешеход

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждое третье ДТП в стране (36%, или 4 821 ДТП из 13 515), каждый четвертый погибший (28%, или 554 из 1 997) и раненый (25%, или 4 530 из 17 844) приходится на их долю», - сказал Серик Тусупов.

    При этом, по его словам, есть проблемы и с дисциплиной пешеходов – в 2020 году выявлено больше 200 тыс. нарушений с их стороны.

    «Однако, как показывает мировой опыт, надлежащую безопасность пешеходов может обеспечить только наличие развитой пешеходной инфраструктуры. В 2020 году подразделениями дорожной инспекции проведено 25 тыс. обследований (25 731) автодорог с охватом порядка 500 тыс. км. (501,1 тыс.). Они показали, что на дорогах страны дополнительно необходимо установить свыше 23 тыс. дорожных знаков», - добавил Серик Тусупов.



    Теги:
    МВД РК 2020-Итоги года ДТП Правоохранительные органы
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