Каждый человек, подвергшийся репрессии, должен быть реабилитирован - доктор исторических наук

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор исторических наук Сауле Жакишева является членом рабочей группы по реабилитации баев, кулаков, середняков и крестьян-шаруа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане.

Корреспонденту МИА «Казинформ» профессор рассказала о важности проводимой сегодня изыскательской и научно-исследовательской работы.

Госкомиссия, сформированная в соответствии с Указом Президента РК от 24 ноября 2020 года, включает 11 рабочих групп, которые в настоящий момент занимаются изучением документов как рассекреченных, так и закрытых архивных фондов страны и сопредельных государств для изучения специфики и особенностей политических репрессий в Казахстане. В задачу ученых входит подготовка заключений и рекомендаций по реабилитации жертв политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления восстаний против режима, жертв насильственной коллективизации, заготовительных и других политических кампаний большевистско-сталинской власти в отношении крестьянства, беженцев, вынужденных покинуть пределы Казахстана в 1916-1930 годах в результате карательных акций и голода, военнопленных казахстанцев, оказавшихся в 1939-1945 годах в фашистском плену, узников ГУЛАГа, лиц, депортированных в Казахстан с 1937 по 1944 годы, а также лиц, подвергнутых государственному преследованию и репрессиям за идеи независимости и территориальной целостности страны.

«Наша рабочая группа занимается вопросами восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных баев, кулаков и представителей других слоев сельского населения республики. Главной задачей мы видим выявление поименно всех (владельцев хозяйств и членов их семей), кто подвергся административным арестам, лишению избирательных прав, конфискации имущества и скота, выселению с мест постоянного проживания в другие регионы республики и СССР. Это очень серьезная и скрупулезная работа в различных архивных фондах со следственными делами репрессированных сельчан. Членам рабочей группы предоставлена возможность работать с любым затребованным материалом государственных архивов республики и архивов КНБ, МВД, Генеральной прокуратуры и других силовых ведомств», - рассказала Сауле Жакишева.

С 27 августа 1928 года согласно Декрету о конфискации байских хозяйств было репрессировано, по официальным данным, 696 хозяйств так называемых баев-«полуфеодалов».

«Казахских баев репрессировали по двум статьям Декрета, как крупных скотоводов (первая группа) и потомков привилегированных слоев казахского аула (вторая группа), в которую входили потомки ханских и султанских родов, бывшие несменяемые волостные управители, особо отличившихся у царской администрации. Проведенный математико-статистический анализ в проблемно-ориентированной базе данных сведений личных следственных дел баев, отложившихся в Центральном госархиве РК, позволит выявить более точную информацию о количестве конфискованных хозяйств. Во-первых, было конфискованы и выселены 1054 хозяйства численностью более 7,5 тысячи человек; во-вторых, наряду с богатыми (51,42%) и зажиточными хозяйствами (37,15%) конфискации были подвергнуты относительно маломощные хозяйства (11,43%). Их присутствие в числе репрессированных было связано с социальным происхождением их владельцев и, по мнению властей, высокой степенью социальной опасности для порядка управления», - отметила профессор.

По ее словам, важной характеристикой социального облика баев представляется «неаристократическое» происхождение 1/3 от общего числа репрессированных из бедняцких слоев. 46% байских хозяйств были состоятельными еще в дореволюционный период, остальная часть, более половины, являлись так называемыми «выдвиженцами из эпохи НЭПа», главным образом, из верхушки середняцкого слоя.

«По опубликованной недавно монографии «Элиминация байских хозяйств в Казахстане на рубеже 20-30-х годов ХХ века», в ходе массовой кампании 1928 года репрессиям подверглись в основном представители элитных слоев казахского аула, образованных, авторитетных, а, «следовательно, наиболее опасных антисоветски настроенных людей» (фраза, отмеченная в письме Голощекину и Исаеву о депутате I российской Государственной Думы Алпысбае Кальменеве). Причем комплексный анализ выявил тенденцию сознательного обречения выселенных семей на голодное существование, а в случае больших незаконно объединенных семей - на физическое вымирание. Об этом свидетельствуют данные о выделенной трудовой норме для каждого хозяйства, которой едва хватало для пропитания. Кроме того, в результате переселения этапом на новое место жительства в осенне-зимний период вопрос выживания стариков и малолетних детей выглядел весьма проблематично» - сказала спикер.

Профессор пояснила, что эта ликвидация байства и кулачества как класса приобрела массовый характер после завершения конфискации байских хозяйств 1928 года и продлилась до 1933 года. В связи с этим рабочей группе предстоит продолжительная работа по пофамильному выявлению всех репрессированных баев, кулаков, середняков и рядовых шаруа, задействованных в аграрной сфере республики, для реабилитации и снятия позорного ярлыка «врага народа».

«Деятельность рабочих групп Государственной комиссии будет продолжаться еще два-три года, и задача членов этих групп - восстановить историческую справедливость, ту правду, которую мы, профессиональные историки, сейчас собираем по крупицам в архивных документах. Каждый человек, который подвергся противоправной, незаконной репрессии, должен быть реабилитирован», - подытожила она.