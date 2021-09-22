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    13:58, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Каждый архивный документ является ценным - Крымбек Кушербаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев обратился к сотрудникам архива в канун 15-летия Национального архива РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в столице состоялась международная практическая конференция «Независимость и Елбасы: новая история созидания», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию Национального архива РК.

    В адрес участников конференции поступили приветственные обращения Премьер-Министра РК Аскара Мамина, Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова.

    В своем приветственном слове Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев отметил, что архив является сокровищницей истории.

    «Поздравляю с праздником - 15-летием Национального архива, которое совпадает с юбилеем Независимости. Каждый документ, хранящийся в архиве и отражающий богатую историческую летопись страны, является ценным», - отметил в своем обращении Государственный секретарь.

    «Каждый документ в архивном фонде содержит информацию, анализирующую прошлое, подытоживающую историю и не имеющую второго варианта. Историческое сознание, подкрепленное свидетельствами и аргументами. В конечном итоге является ценным инструментом формирования национального сознания. Архивы Казахстана играют огромную роль в признании глубины нашей истории, также значения нашей независимости», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

    В этой связи, по словам Государственного секретаря, от ученых ожидают серьезных, фундаментальных исследований по отечественным и зарубежным архивам, охватывающим период с древнейших времен до современности.

    «Уважаемые участники конференции, желаю вам творческих успехов! Пусть ваши благородные дела будут продуктивными на пути к процветанию страны и совершенствованию нашего будущего», - говорится в тексте обращения.

    Ранее к сотрудникам архива обратился Премьер-Министр страны Аскар Мамин, отметив важную роль архивной деятельности в истории независимого Казахстана.

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