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    09:28, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Каждый аномально высокий результат на ЕНТ будет усиленно проверяться – Дидар Смагулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый аномально высокий результат на ЕНТ будет усиленно проверяться. Об этом заявил экс-руководитель Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это обращение не только к выпускникам, но и к тем, кто ответственен за проведение ЕНТ в регионах и предает всех нас. Каждый ваш шаг под нашим контролем, и любые попытки нарушений бессмысленны. Сегодня были аннулированы результаты тестируемой Ж. из села Темирлан Туркестанской области, которая показала аномально высокие результаты в сравнении с показателями марта (с 37 б. до 121!). Да, и за этим мы тоже следим: соответствующее поручение было получено от министра образования и науки ещё после получения результатов марта. Каждый, чьи результаты выросли на более, чем 20 баллов проходит через дополнительный усиленный контроль», - написал Дидар Смагулов на своей странице в Facebook.

    Далее он отметил, что была установлена соответствующая аномалия роста результатов в селе Темирлан и когда её показатели достигли критических показателей - началась проверка, которая и подтвердила подозрения.

    «Впереди нас ждут ещё ни одно аннулирование и направление материалов в правоохранительные органы для привлечения к более серьезной ответственности. Кстати, уголовное дело в Шымкенте ещё расследуется, я обязательно поделюсь результатами. А тем, кто честно выполняет свою невероятно сложную работу - мой низкий поклон. Надбавка к зарплате сотрудников НЦТ на местах с 1 июня была поднята до 60% в зависимости от контингента и будет продолжать расти!», - добавил Дидар Смагулов.



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