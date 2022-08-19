19 Августа 2022 16:51

Каждые сутки совершаются по два мошенничества в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 464 интернет-мошенничества. В среднем каждые сутки в регионе совершаются по два подобных преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, активная профилактическая работа проводится через социальные сети и средства массовой информации. И все же люди продолжают попадаться на мошеннические схемы.

Буквально недавно североказахстанский предприниматель перечислил 15 млн тенге аферистам.

Несколькими неделями ранее житель Петропавловска лишился квартиры, поверив мошенникам.

«В Петропавловске полицейские начали поквартирные обходы. В них задействованы участковые инспекторы и сотрудники криминальной полиции, группы, сформированные из сотрудников других подразделений. Они раздают памятки и буклеты, разъясняют, как не попасть на уловки мошенников, проводят беседы и на улицах. В домовые чаты, группы трудовых коллективов в мессенджере WhatsApp направили аудио- и видеоматериалы с предупреждениями об угрозе мошенничества», - сообщил начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.