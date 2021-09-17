Каждые пять лет акиматы будут утверждать целевые показатели качества окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждые 5 лет акиматы будут утверждать целевые показатели качества окружающей среды. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства рассказал о новшествах, позволяющих улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Одним из них является внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. Переход на НДТ согласно новому Экокодексу планируется с 2025 года, благодаря которому предполагаем в течение 10 лет снизить объем выбросов на 50%», - пояснил он.

По его словам, в новом Экологическом кодексе также предусмотрено значительное усиление и расширение полномочий местных исполнительных органов в вопросах окружающей среды.

«Со вступлением кодекса в силу, акиматы каждые 5 лет будут утверждать целевые показатели качества окружающей среды и мероприятия по ее улучшению. Кроме этого, акиматам дана компетенция вводить ограничения на въезд транспортных средств при ухудшении качества воздуха, а в случаях неблагоприятных метеорологических условий, например, при безветрии, акиматы смогут вводить временные ограничения в деятельности предприятий-загрязнителей», - добавил он.