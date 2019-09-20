Каждые 11 секунд во время беременности и родов умирает одна женщина или ребенок - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После 2000 года глобальные показатели детской и материнской смертности заметно снизились. Несмотря на успехи, каждые 11 секунд во время беременности и родов умирает одна женщина или ребенок, хотя зачастую их смерть можно было бы предотвратить. Подтверждением тому служит пример Швеции, где выживают все новорожденные и их матери. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В документе приведены статистические данные по детской и материнской смертности во всем мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал «Новости ООН».

С 2000 года уровень детской смертности сократился почти вдвое, а материнской - на треть, по большей части, благодаря доступной по цене и качественной медицинской помощи. Тем не менее, в целом в мире ежегодно умирают 2,8 млн беременных женщин и младенцев. В 2017 году из-за осложнений, связанных с беременностью и родами, умерли 290 тысяч женщин. В 2018 году до 15 лет не дожили 6,2 млн детей. 5,3 млн из них погибли в первые пять лет жизни и половина в первые 12 месяцев после рождения.

«В странах, которые обеспечивают каждому безопасную, доступную и высококачественную медицинскую помощь, женщины и дети выживают и процветают», - заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали все страны мира активизировать меры, направленные на спасение женщин и детей. Эксперты отмечают, что наибольшей опасности подвержены младенцы в бедных странах, где беременные женщины плохо питаются, где нет элементарных условий гигиены и не хватает акушерок.

По этим причинам у женщин из стран Африки к югу от Сахары опасность умереть во время родов и беременности в 50 раз выше, чем у женщин из богатых регионов. Схожая статистика и по детской смертности.

«Во всем мире рождение ребенка — радостное событие. Тем не менее, каждые 11 секунд для кого-то это становится семейной трагедией», — сказала Генриетта Форе, Исполнительный директор ЮНИСЕФ

По данным доклада, в 2018 году в странах Африки к югу от Сахары в возрасте до пяти лет умер каждый 13 ребенок, тогда как в странах Европы в целом - один из 196. Эксперты ЮНИСЕФ обеспокоены также высоким уровнем материнской и детской смертности в Южной Азии. Основные причины такой трагической статистики, по мнению авторов доклада, результат, в первую очередь, бедности и неравенства. В совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали все страны мира активизировать меры, направленные на спасение женщин и детей.

В 2015 году лидеры всех государств приняли Цели устойчивого развития, в одной из них они пообещали к 2050 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100 тысяч, а также положить конец неоправданной гибели новорожденных и детей в возрасте до 5 лет. При этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до 12 случаев на 1000 родов, а смертность детей младше 5 лет - до 25 случаев. Сегодня в ВОЗ и ЮНИСЕФ подчеркнули, что для выполнения этих задач во всех без исключения странах мира потребуется 200 млрд долларов в год.