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Каждую третью информсистему из 500 рекомендовано списать госорганам - Антикор
13 Мая 2022 16:20

Каждую третью информсистему из 500 рекомендовано списать госорганам - Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госорганами и квазигосекторами закуплено около 500 информсистем. Однако каждая третья информационная система рекомендована к списанию. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Улан Саркулов объяснил, что высокие коррупционные риски присутствуют в закупках из одного источника. Действующим законодательством предусмотрено 47 оснований закупа путем прямого договора.

«Несмотря на тенденцию сокращения, доля таких закупок остается высокой. В некоторых регионах практически три четверти закупок проводятся неконкурентным способом. Ярким примером таких закупок является закуп объектов интеллектуальной собственности. В законодательстве практически нет ограничений для получения свидетельства на авторское право. Под этим предлогом регистрируют сценарные произведения, компьютерные программы, эскизы памятников», - сказал зампредседателя Агентства на пресс-конференции в СЦК.

Таким образом, как добавил У. Саркулов, искусственно создаются условия для организации закупа из одного источника. Достаточно на любой интеллектуальный труд, связанный с закупкой, зарегистрировать авторство.

«Возьмем, к примеру, сферу цифровизации. На сегодняшний день госорганами и субъектами квазигосектора закуплено около 500 информсистем на 268 млрд тенге. 80% из этой суммы или 230 млрд тенге освоено способом закупа из одного источника. Суммы немалые. Отдельные разработки обходились бюджету до 9 млрд тенге. К чему привела такая практика? Оказалось, что каждая третья информационная система рекомендована уполномоченным органом к списанию», - сказал он.

По словам зампредседателя Агентства, есть и уголовные дела в отношении чиновников, оплативших нефункционирующие IT-разработки.


Автор:
Корреспондент

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