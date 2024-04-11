Каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация в размере 100 МРП - Минфин РК

В Министерстве финансов РК озвучили план финансирования мероприятий по устранению последствий паводков в регионах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Арай Даулеткызы, в соответствии с планом:

Каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация размере 100 МРП.

Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва Правительства.

Средства в регионы будут направлены через Министерство промышленности и строительства.

Дома, нуждающиеся в ремонте, будет восстановлены за счет средств акиматов.

Оценка ущерба будет проведена акиматами, сразу как уйдет вода.