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    20:37, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация в размере 100 МРП - Минфин РК

    соцвыплаты
    Фото:freepik.com

    В Министерстве финансов РК озвучили план финансирования мероприятий по устранению последствий паводков в регионах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила пресс-секретарь ведомства Арай Даулеткызы, в соответствии с планом:

    • Каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация размере 100 МРП.
    • Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва Правительства.
    • Средства в регионы будут направлены через Министерство промышленности и строительства.
    • Дома, нуждающиеся в ремонте, будет восстановлены за счет средств акиматов.

    Оценка ущерба будет проведена акиматами, сразу как уйдет вода.

    • По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП. При этом, в случае если дача является единственным жильем или пострадавшие относятся к категории социально-уязвимых слоев населения, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья.
    • По сельскохозяйственным животным возмещение потерь будет производиться за счет средств местных исполнительных органов.
    • Банками и МФО всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена 
      автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок 3 месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года) без посещения отделений банков и МФО. 
    Теги:
    Соцвыплаты Подтопления Минфин РК Наводнение Компенсация Компенсация за скот Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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