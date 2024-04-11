20:37, 10 Апрель 2024 | GMT +6
Каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация в размере 100 МРП - Минфин РК
В Министерстве финансов РК озвучили план финансирования мероприятий по устранению последствий паводков в регионах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Арай Даулеткызы, в соответствии с планом:
- Каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация размере 100 МРП.
- Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва Правительства.
- Средства в регионы будут направлены через Министерство промышленности и строительства.
- Дома, нуждающиеся в ремонте, будет восстановлены за счет средств акиматов.
Оценка ущерба будет проведена акиматами, сразу как уйдет вода.
- По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП. При этом, в случае если дача является единственным жильем или пострадавшие относятся к категории социально-уязвимых слоев населения, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья.
- По сельскохозяйственным животным возмещение потерь будет производиться за счет средств местных исполнительных органов.
- Банками и МФО всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена
автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок 3 месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года) без посещения отделений банков и МФО.