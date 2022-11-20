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Каждому гражданину нужно выполнять свой долг - олимпийский чемпион Серик Сапиев

20 Ноября 2022, 13:57
Каждому гражданину нужно выполнять свой долг - олимпийский чемпион Серик Сапиев
20 Ноября 2022, 13:57

Каждому гражданину нужно выполнять свой долг - олимпийский чемпион Серик Сапиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета РК Серик Сапиев сделал свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Сапиев прибыл на избирательный участок 113, расположенный в школе-лицее 66 города Астаны. На выборы он пришел один.

«Каждому гражданину нужно выполнять свой долг. Сейчас мы выбираем Президента на семилетний срок. Я уверен, что долг каждого гражданина - прийти на выборы и проголосовать за свое будущее, за то, что он хочет. Нужно приходить и голосовать», - прокомментировал Серик Сапиев журналистам.

Олимпийский чемпион Серик Сапиев возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры с января 2019 года до октября 2021 года. С 2017 по 2019 годы был депутатом Мажилиса Парламента.

В бокс Серик Сапиев пришел в 1998 году. Является двукратным чемпионом мира (2005, 2007). двукратным чемпионом Азии (2007, 2009). Двукратный серебряный призер чемпионата мира 2009, 2011 годов. Победитель Азиатских игр (2010). Обладатель медалей и призов ряда крупных турниров. Один из наиболее титулованных боксеров Казахстана.

На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил японца Ясухиро Сузуки (25-11), венесуэльца Габриэля Маэстре Переза (20-9), россиянина Андрея Замкового (18-12), в финале победил хозяина соревнований - британца Фрэдди Эванса со счетом 17-9 и стал олимпийским чемпионом в категории до 69 кг. По итогам лондонской Олимпиады Сапиев получил Кубок Вэла Баркера.


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