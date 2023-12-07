Каждое второе дело о семейно-бытовом насилии в Петропавловске закрывают из-за примирения сторон

В Петропавловске с начала года зарегистрировали 1 141 правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. Из 874 человек, привлеченных к ответственности, наказание понесли 383, в 491 случае дела прекратили за примирением сторон, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге первый заместитель начальника управления полиции города Алибек Габдуллин рассказал, что зарегистрировали 89 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью в семьях. Из них в отношении 59 человек дела прекратили за примирением сторон. За побои наказали троих, один из которых находился под арестом.

— В отношении правонарушителей вынесено 1 105 защитных предписаний, 224 особых требования к поведению. За нарушение защитного предписания к административной ответственности привлекли 71 горожанина и 105 — за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя. Несмотря на проводимую профилактическую работу, тем не менее, совершаются преступления против личности в сфере быта. За 11 месяцев этого года в сфере семейно-бытовых отношений в Петропавловске совершено 12 преступлений против 24 в аналогичном периоде прошлого года. В том числе два убийства, пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три — средней тяжести и по одному факту угрозы жизни и неосторожного причинения вреда здоровью. Из общего количества указанных бытовых преступлений восемь совершены в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировал А. Габдуллин.

С начала года в городе за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в пьяном виде привлекли к ответственности 4 970 правонарушителей. На принудительное лечение от алкоголизма направили 67 человек, на добровольное основе — 34.