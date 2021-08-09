Каждое третье ДТП в Казахстане с участием пешехода – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК назвал основные факторы ДТП на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает анализ, в настоящее время смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

По его словам, смертность в этих видах ДТП составляет 58% от всех погибших в ДТП.

«При этом, наиболее остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Каждое третье ДТП в стране, каждый четвертый погибший и раненый приходится на их долю. В тоже время есть проблемы и с дисциплиной пешеходов – с начала года выявлено больше 150 тысяч нарушений с их стороны. Каждое пятое ДТП в стране происходит из-за превышения скорости в населенном пункте – 1 296 ДТП %, 136 погибших и 1 628 раненных», - отметил спикер.

«Значительный профилактический и сдерживающий эффект указанным видам ДТП приносит установка автоматических камер фиксации нарушений ПДД. В 2020 году во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно установлено порядка 3,5 тысяч камер. В этом году с их помощью выявлено 1,6 млн. нарушений ПДД. Таким образом, каждое второе нарушение ПДД в стране выявляется с помощью автоматических камер. Данная мера позволила в целом повысить дисциплину участников дорожного движения, что повлияло на снижение показателей аварийности в стране. Они доказали свою эффективность в надзоре за дорожным движением и повышении дисциплины водителей», - заключил С. Тусупов.



