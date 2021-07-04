Каждое пятое зарегистрированное в Жамбылской области преступление – мошенничество

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рост мошеннических преступных схем фиксируется надзорным органом на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мошеннических схемах корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал прокурор 1-го управления прокуратуры Жамбылской области Сергей Налыгачев.

Спикер отметил, что криминогенная обстановка в регионе за последние три года в целом характеризуется снижением преступности. Однако вызывает озабоченность рост преступлений против собственности и в частности мошенничеств на 84,8%.

«В этом 2021 году каждое пятое зарегистрированное преступление – мошенничество. Рост отмечается во всех районах и в городе Таразе. Наибольший рост в Рыскуловском районе (с 11 до 36), Шуском (с 9 до 33), Сарысуском (с 9 до 28), Жамбылском (с 2 до 10) и Мойынкумском (с 3 до 9) районах. И это несмотря на законодательные изменения, которые ужесточают ответственность за неоднократные мошенничества и переводят их в категорию тяжких преступлений. Но этот факт не останавливает преступников», - пояснил Сергей Налыгачев.

По словам спикера, в результате обмана и злоупотребления доверием простые граждане, не имеющие юридического образования и правовой грамотности, лишаются своих денег и имущества. Преступники используют различные изощренные способы и методы, для них важно убедить клиента и навязать свои услуги, здесь используются элементы психологического воздействия.

«Ярким примером обмана доверчивых жителей области является разработанная в 2020 году руководством ТОО «Гарант 24 Ломбард» и ТОО «Выгодный займ» преступная схема, - продолжил представитель надзорного органа. - Суть заключалась в том, что человек приходил к ним в офис, который был оборудован современной офисной мебелью и техникой, а сотрудники показывали юридические документы и обещали вознаграждение в размере от 20% до 40% от внесенной суммы. В результате составлялся договор о совместной деятельности и клиент сам вносил в кассу деньги. Что касается имущества, то здесь дела обстояли несколько иначе. Сначала проводилась оценка имущества, которая, как правило, была выше рыночной. Затем имущество (автомашины квартиры) переоформлялось на сотрудников этих товариществ и оперативно реализовывалось третьим лицам по заниженной цене. Зачастую разница составляла несколько миллионов тенге».

Первое время вознаграждения действительно выплачивались, чтобы была возможность привлекать в данную схему побольше людей. Срабатывал принцип «сарафанного радио». Жамбылцы, услышав о такой возможности быстрого заработка, буквально толпами пошли в ТОО «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ». В результате только в Жамбылской области от рук этих мошенников за короткое время, буквально 3 - 4 месяца, пострадали более 800 человек, которым причинен ущерб в размере двух миллиардов тенге.

Преступники задержаны, и дело рассматривается в суде №2 города Актобе, пояснил спикер.

«Следует отметить, что наши граждане лишаются денег, автомашин и другого имущества иногда ради легкого заработка, но это никого не останавливает. Дошло до того, что граждане добровольно оформляют на себя кредиты, поддавшись на обман мошенников, заведомо зная, что сами не смогут их выплатить», - рассказал он.

К примеру, в 2020 году группа преступников, применила другую схему, где за вознаграждение, уговаривали граждан на оформление кредитов для приобретения бытовой техники, при этом обещали, что сами будут выплачивать кредит. Изначально они действительно платили, а потом переставали и перекладывали миллионные кредиты на доверчивых граждан, которые получили вознаграждения максимум по 200 тысяч тенге, в зависимости от суммы кредита. При этом, даже не видя эту бытовую технику.

Сейчас преступники задержаны, дело рассматривается в суде №2 города Тараза.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, прошу не забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Прокуратура призывает - будьте бдительны, не верьте тем, кто обещает легкие деньги. Тщательно проверяйте и изучайте поступающие предложения. Ведь схем и методов мошенничеств множество», - резюмировал прокурор 1-го управления прокуратуры Жамбылской области Сергей Налыгачев.