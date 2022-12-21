Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК

21 Декабря 2022, 21:45
Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная со второго полугодия 2023 года будут повышаться тарифы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в программе JJ Talk на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос тарифов, тарифной политики сейчас очень актуален. Об этом говорил и Глава государства. Наша цель – в следующие 7 лет снизить степень износа электрических, тепловых сетей и систем водоснабжения, минимум, на 15%. Мы рассмотрели этот вопрос и, со следующего года, наш подход будет такой: начиная со второго полугодия повышать соответствующие тарифы. Мы проводим такую политику. Но, каждое повышение тарифа будет проходить общественное обсуждение в областях», – сказал А. Куантыров.

По его словам, субъекты естественных монополий в регионах просят о повышении тарифов, поскольку это им необходимо для модернизации.

А. Куантыров отметил, что, в отличие от Министерства энергетики и Мининдустрии, которым повышение тарифов нужно для развития отраслей, Министерство национальной экономики должно подходить к вопросу комплексно. С одной стороны, повышение тарифов необходимо для модернизации инфраструктуры, с другой стороны – нужно думать о населении. Поэтому должен быть индивидуальный подход к каждому субъекту естественных монополий. При формировании тарифов используется перекрестное субсидирование.

При этом потребители услуг делятся на три категории. Первая – физические лица, для них тариф будет самым низким. Часть тарифа от них перераспределяется на две другие категории потребителей – юридических лиц и бюджетные организации. Например, если физические лица платят 13 тенге за киловатт-час электроэнергии, то юридически лица платят 26 тенге, а бюджетные организации 60-70 тенге за киловатт-час. Затраты бюджета на электроэнергию в определенной степени способствуют усилению инфляции.

Министр напомнил, что, с целью отмены дифференциации тарифов в трех регионах реализуются пилотные проекты – в городе Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Через два-три года можно будет оценить результаты реализации проектов.


Новости по теме
Повысить тариф на внутриобластные маршруты предлагают в СКО
Новые тарифы на воду могут ввести в Алматы
Концепцию развития сельских территорий Казахстана примут в марте 2023 года
Теги:
Читайте также
Более 75 тысяч тонн шоколада и кондитерских изделий произвели в Казахстане
Банки приняли заявления на 284 млрд тенге на выплатау компенсации по тенговым депозитам
Более 2 тысяч тонн сахара поставит в Костанай Коксуский завод
Повысить тариф на внутриобластные маршруты предлагают в СКО
В рамках госвизита Президента РК в Узбекистан ожидается подписание соглашений на $8 млрд – Серик Жумангарин
Международный центр промышленной кооперации создадут Казахстан и Узбекистан
Сокращение профицита платежного баланса до $1,9 млрд ожидает Нацбанк РК в 2023 году
Экспорт казахстанской муки вырос в 2022 году почти в два раза
Новости партнеров
Популярное
1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория

Лента новостей