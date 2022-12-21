Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК

21 Декабря 2022, 21:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная со второго полугодия 2023 года будут повышаться тарифы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в программе JJ Talk на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос тарифов, тарифной политики сейчас очень актуален. Об этом говорил и Глава государства. Наша цель – в следующие 7 лет снизить степень износа электрических, тепловых сетей и систем водоснабжения, минимум, на 15%. Мы рассмотрели этот вопрос и, со следующего года, наш подход будет такой: начиная со второго полугодия повышать соответствующие тарифы. Мы проводим такую политику. Но, каждое повышение тарифа будет проходить общественное обсуждение в областях», – сказал А. Куантыров.

По его словам, субъекты естественных монополий в регионах просят о повышении тарифов, поскольку это им необходимо для модернизации.

А. Куантыров отметил, что, в отличие от Министерства энергетики и Мининдустрии, которым повышение тарифов нужно для развития отраслей, Министерство национальной экономики должно подходить к вопросу комплексно. С одной стороны, повышение тарифов необходимо для модернизации инфраструктуры, с другой стороны – нужно думать о населении. Поэтому должен быть индивидуальный подход к каждому субъекту естественных монополий. При формировании тарифов используется перекрестное субсидирование.

При этом потребители услуг делятся на три категории. Первая – физические лица, для них тариф будет самым низким. Часть тарифа от них перераспределяется на две другие категории потребителей – юридических лиц и бюджетные организации. Например, если физические лица платят 13 тенге за киловатт-час электроэнергии, то юридически лица платят 26 тенге, а бюджетные организации 60-70 тенге за киловатт-час. Затраты бюджета на электроэнергию в определенной степени способствуют усилению инфляции.

Министр напомнил, что, с целью отмены дифференциации тарифов в трех регионах реализуются пилотные проекты – в городе Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Через два-три года можно будет оценить результаты реализации проектов.