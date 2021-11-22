Каждое озвученное дело будет тщательно изучено - глава МВД РК гражданам
«Граждане поделились своими проблемами, которые не удалось решить на региональном уровне. Были задеты болевые точки. Так, жительница Караганды попросила министра помочь в восстановлении справедливости. Она купила жилье по ипотечному кредитованию и погасила большую часть займа, но просрочила выплату. По ее словам, жилье женщины из-за подделки документов было реализовано по низкой цене, и она была выставлена на улицу. Ерлан Тургумбаев дело взял на личный контроль и поручил провести полную проверку», - сказала Шугыла Турлыбек.
Было отмечено, что в ходе онлайн-встречи поступали вопросы и жалобы разного характера: на действия сотрудников полиции, на несогласие с прекращением уголовного дела или его результатом и другие вопросы.
Среди записавшихся на прием были и те, кто выразил благодарность сотрудникам полиции, действия которых помогли качественному и всестороннему расследованию их дел, которые переданы в суд.
Завершая прием, Ерлан Тургумбаев заверил обратившихся, что каждое озвученное дело будет тщательно изучено и проблемы граждан будут разрешены.
Отметим, что с начала года руководством министерства принято около 300 граждан.