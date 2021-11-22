Каждое озвученное дело будет тщательно изучено - глава МВД РК гражданам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев провел онлайн-встречу с гражданами. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане поделились своими проблемами, которые не удалось решить на региональном уровне. Были задеты болевые точки. Так, жительница Караганды попросила министра помочь в восстановлении справедливости. Она купила жилье по ипотечному кредитованию и погасила большую часть займа, но просрочила выплату. По ее словам, жилье женщины из-за подделки документов было реализовано по низкой цене, и она была выставлена на улицу. Ерлан Тургумбаев дело взял на личный контроль и поручил провести полную проверку», - сказала Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что в ходе онлайн-встречи поступали вопросы и жалобы разного характера: на действия сотрудников полиции, на несогласие с прекращением уголовного дела или его результатом и другие вопросы.

Среди записавшихся на прием были и те, кто выразил благодарность сотрудникам полиции, действия которых помогли качественному и всестороннему расследованию их дел, которые переданы в суд.

Завершая прием, Ерлан Тургумбаев заверил обратившихся, что каждое озвученное дело будет тщательно изучено и проблемы граждан будут разрешены.

Отметим, что с начала года руководством министерства принято около 300 граждан.