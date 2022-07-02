Каждое ОСИ будет открывать свой сберегательный счет - глава Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев разъяснил механизм перехода на новые формы управления ОСИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр ЖКХ статистические данные по переходу на новые формы управления ОСИ и ПТ ведет на основании предоставленных данных от местных исполнительных органов (далее - МИО). В каждом регионе МИО утверждена дорожная карта по переходу на новые формы управления ОСИ и ПТ. Работа по системному переходу на новые формы управления продолжается», - написал Каирбек Ускенбаев в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что 22 июня текущего года одобрен на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки».

В рамках данного закона норма по продлению срока перехода на новые формы управления объектом кондоминиума включена в закон.

«Одной из основных идей закона является предоставление жителям права управлять своим домом самостоятельно либо с привлечением управляющих компаний или управляющего МЖД на основании заключенного договора. Принятие решения о выборе формы управления объектом кондоминиума относится к исключительной компетенции собрания собственников квартир, нежилых помещений», - отметил министр.

Для этого собственники квартир, нежилых помещений должны создать простое товарищество или некоммерческую организацию объединения собственников имущества (ОСИ).

«Обе формы управления объектом кондоминиума работают по принципу «один дом – одно объединение или простое товарищество – один счет», что подразумевает, что каждое объединение собственников имущества, простое товарищество будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Это позволяет обеспечить финансовую прозрачность и открытость процессов управления и содержания многоквартирных жилых домов», - заключил глава Мининдустрии.

Ранее сообщалось, что срок перехода на ОСИ продлили до 1 июля 2023 года.