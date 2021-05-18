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    22:55, 17 Май 2021 | GMT +6

    Каждое нарушение на ЕНТ будет установлено, а виновные понесут наказание – Дидар Смагулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждое нарушение на ЕНТ будет установлено, и виновные понесут суровое наказание. Об этом заявил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Друзья, каждое нарушение на ЕНТ будет установлено, и виновные понесут суровое наказание. Нас обвиняют, что мы хуже надзирателей в тюрьмах напичкали все камерами, зато это позволяет нам доказать любую попытку обойти систему!», - написал Дидар Смагулов на своей странице в сети Facebook.

    Он также отметил, что следующий пост будет об уголовной ответственности отдельных лиц.

    «Очень надеюсь, что следующий пост про Шымкент уже будет об уголовной ответственности отдельных лиц...а пока верю в профессионализм и принципиальность Департамента полиции города», - добавил Дидар Смагулов.



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