Каждое нарушение на ЕНТ будет установлено, а виновные понесут наказание – Дидар Смагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждое нарушение на ЕНТ будет установлено, и виновные понесут суровое наказание. Об этом заявил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья, каждое нарушение на ЕНТ будет установлено, и виновные понесут суровое наказание. Нас обвиняют, что мы хуже надзирателей в тюрьмах напичкали все камерами, зато это позволяет нам доказать любую попытку обойти систему!», - написал Дидар Смагулов на своей странице в сети Facebook.

Он также отметил, что следующий пост будет об уголовной ответственности отдельных лиц.

«Очень надеюсь, что следующий пост про Шымкент уже будет об уголовной ответственности отдельных лиц...а пока верю в профессионализм и принципиальность Департамента полиции города», - добавил Дидар Смагулов.



