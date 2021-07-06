Каждое историческое событие Елбасы провел через себя – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы увидели действительно потрясающую картину, которая позволила нам всем, здесь присутствующим, еще раз пережить все трудности, которые прошел Казахстан в период становления независимости. Особо подчеркну роль Первого Президента РК - Елбасы в строительстве и становлении независимости, строительстве новой столицы. Это для нас очень важно – чтобы строить и созидать, нужно ценить то прошлое, которое мы пережили. Это очень важно не только для внутренней аудитории, но и для того, чтобы этот познавательный фильм в дальнейшем продвигался уже для международной аудитории», - сказала Аида Балаева после показа фильма.

Министр поблагодарила творческую группу за труд.

«Я знаю, что это был огромный материал, который очень сложно было собрать, потому что все, наверное, было интересно, тем более из уст первого Президента, который каждое историческое событие пережил и провел через себя. В огромном потоке материалов скомпоновать этот замечательный фильм – это огромный труд. И это у вас потрясающе получилось», - заключила А. Балаева.

Сегодня в столице был презентован фильм«Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Продюсером фильма выступил известный американский режиссер и писатель Оливер Стоун. Режиссером фильма стал украинский специалист Игорь Лопатенок.