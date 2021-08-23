Каждое четвертое ДТП совершается с участием несовершеннолетних – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз привел статистические данные касательно ДТП с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безопасность детей на дорогах - важная и актуальная тема. К сожалению, каждое четвертое ДТП в республике совершается с участием несовершеннолетних. С начала года в подобных ДТП погибли 90 детей, 1 860 получили ранения. В период пандемии и социальной изоляции населения, когда большинство учащихся переведено в дистанционный формат обучения, снизился и объем образовательной и праворазъяснительной работы среди молодого поколения», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

В связи с этим, в преддверии начала учебного года с 23 августа текущего года Министерство внутренних дел проводит акцию «Внимание-дети!» в организации мероприятия. Данное мероприятие состоит из 2 этапов: подготовительный (с 23 по 31 августа т. г.) и основной (с 1 по 10 сентября т. г.).

В рамках подготовительного этапа:

- исследование состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территориях, прилегающих к территории образовательных учреждений;

- с родителями и учителями запланировано проведение профилактических занятий, лекций на тему безопасности дорожного движения.

«Основной этап будет проводиться непосредственно с детьми. Это мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, с 1 сентября текущего года будет увеличена плотность нарядов комплексных сил полиции на местах, прилегающих к учебным заведениям. Следует отметить, что безопасность детей на дорогах во многом зависит от родителей. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите детей!», - призвал Н. Ораз.