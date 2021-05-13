Каждое четвёртое ДТП совершается с участием детей - полиция Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области каждое четвёртое дорожно-транспортное происшествие совершается с участием детей. Такой тревожной статистикой обеспокоены в полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На территории области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети». Основной его целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах.

По словам заместителя начальника управления местной полицейской службы Виталия Цой, департамент полиции обеспокоен безопасностью детей на дорогах. Так, согласно статистике, в текущем году каждое 4 дорожно-транспортное происшествие совершается с участием детей (всего ДТП - 82, с участие детей 16, в которых 1 погиб и 16 ранены).

«В этой связи призываем родителей быть предельно внимательными при переходе дороги с детьми, на личном примере показывать им соблюдение правил дорожного движения. Водители, соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны к несовершеннолетним велосипедистам и пешеходам, ведь у нас нет чужих детей», - отмечает подполковник полиции.

В текущем году департаментом полиции уже проведено более 17 мероприятий, направленных на профилактику ДТП, в том числе 2 из них на предупреждение ДТП с участием пешеходов. В ходе проведения мероприятий было выявлено более 22 тысяч нарушений ПДД, в том числе 2723 нарушений пешеходами, 315 нарушений проезда пешеходных переходов водителями, а также 1456 превышения водителями скоростного режима и 426 управления авто в состоянии опьянения.

Как отмечают в ведомстве, принятые меры позволили снизить общее количество ДТП на дорогах области (на 2,5%, с 81 до 79), в том числе детского травматизма (на 11,1%, с 18 до 16).

Проведение сегодняшнего мероприятия под названием «Светофор - мой друг» с детьми детского сада, как считает в полиции, позволит детям понять элементарные правила дорожной безопасности, ведь уроки ПДД проведены в доступной для детей игровой форме.