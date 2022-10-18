Каждое четвертое ДТП происходит из-за нарушений скоростного режима – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние четыре года наблюдается снижение аварийности. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние четыре года наблюдается снижение аварийности. В текущем году произошло более 10 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 1 тыс. 716 человек, более 13 тыс. получили различные травмы. Одна из основных причин – низкая дисциплина водителей. Соблюдение простых правил помогает предотвратить риски на дорогах», – сказал Ж. Мураталиев.

По его словам, каждое четвертое ДТП происходит из-за нарушений скоростного режима – в 2 тыс. 529 ДТП погибло 670 человек, 3 тыс. 535 получили травмы.

Ж. Мураталиев также отметил, что четвертую часть погибших и пострадавших в ДТП составляют пешеходы. При этом, безопасность на дорогах зависит и от водителей, и от пешеходов. Риски есть с обеих сторон. Потому, что нередко виновными в ДТП становятся пешеходы, переходящие дорогу в неустановленных местах или на красный свет светофора. Некоторые пешеходы, переходя дорогу, забывают о том, что нужно смотреть по сторонам, поскольку транспорт может неожиданно выехать из-за поворота. Также, в темное время суток водитель может не заметить пешехода, потому, что пешеходы редко используют светоотражающие элементы на своей одежде.

Спикер подчеркнул, что пешеход, прежде, чем начать переход дороги, должен убедиться в том, что водитель его пропустит.

В целом, по словам Ж. Мураталиева, по вине пешеходов произошло 357 ДТП, при этом погибло 77 человек, 293 человека получили травмы.