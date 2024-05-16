Каждый второй затопленный дом не подлежит восстановлению в Петропавловске

В Петропавловске обследовали 1 197 затопленных домов. На 537 из них выдали техзаключения, согласно которым 238 домов не подлежат восстановлению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пресс-секретарь акима города Асем Айтулова сообщила на брифинге, что заключены договоры на проведение работ по техобследованию с шестью организациями, на проведение оценки — с семью.

— В Петропавловске подтоплено 2 156 жилых домов. Более половины из них в микрорайоне «Подгора». На 14 мая, обследовано 1 197 домов, из них выдано 537 техзаключений. По предварительным данным, 299 подлежат восстановлению, 238 не подлежат. Необходимо провести обследование еще 959 домов. Список не подлежащих восстановлению еженедельно обновляется по мере поступления данных на официальном сайте городского акимата в разделе «Разное», — пояснила А.Айтулова.

В пострадавших микрорайонах создали оперативные штабы с механизированными бригадами. В Подгорье работает штаб Петропавловска, Тайыншинского, Уалихановского, Айыртауского и района имени Г.Мусрепова. За поселком Кожевенным закреплен Есильский, Жамбылский и район Шал акына. За Заречным — Мамлютский, район М.Жумабаева, Тимирязевский и Акжарский. Горожане могут обратиться за помощью в штабы.