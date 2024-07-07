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    21:35, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Каждый второй двор в Петропавловске требует ремонта

    Каждый второй двор в Петропавловске требует ремонта
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Петропавловске в этом году намерены привести в порядок 60 дворовых площадок. Требуют обновления же в четыре раза больше, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на своей странице в социальной сети написал, что проинспектировал ход работ по обустройству дворовых площадок в Петропавловске. При этом он отметил, что из 596 городских дворов 254 требуют обновления.

    Каждый второй двор в Петропавловске требует ремонта
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    — В этом году планируем охватить работами 60 дворовых площадок. В каждом дворе будут установлены многофункциональные площадки для детей и занятия спортом, проведут асфальтирование и благоустройство. За пять лет планируем охватить все дворы, которые нуждаются в обновлении, — сообщил Г. Нурмухамбетов.

    Детские зоны во дворах Петропавловска, действительно, требуют внимания. Многие из них морально и физически устарели и небезопасны для подрастающего поколения.

    Каждый второй двор в Петропавловске требует ремонта
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    На февральской встрече с населением аким города Серик Мухамедиев отмечал, что с этого года благоустраивать дворы будут поквартально. Указанные 60 дворов находятся в 20 кварталах. На эти цели планировали потратить 1,5 млрд тенге.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Соцсети Регионы Казахстана Дети Благоустройство Акимы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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