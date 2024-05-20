В Астане открылась выставка творческих работ студентов и преподавателей Казахского национального университета искусств, приуроченная к 120-летию народного художника КазССР Абылхана Кастеева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Студенты, их семьи и преподаватели собрались в галерее, чтобы увидеть работы студентов КазНУИ. Все посетители ждали открытия выставки, чтобы увидеть развитие творчества начинающих художников и дизайнеров. Только начинающих, потому что на выставке представлены работы студентов 1-3 курсов и некоторых педагогов обеих кафедр «Живопись и скульптура» и «Стенография и дизайн».

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Подобные выставки уже можно назвать традиционными для пространства Центра современного искусства «Куланши», потому что здесь они проводиться периодически. Доцент кафедры «Живописи и скульптуры» КазНУИ и председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат отметила, что главная цель — мотивация студентов.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Чтобы студенты понимали, что их искусство востребовано, и у них не было комплекса, как у литераторов «письма в стол». Каждый творящий человек должен показывать свои работы, чтобы понимать, куда он идет. Нужно, чтобы на его произведения была реакция людей. Этот энергообмен вдохновляет творить дальше. Сейчас ребята видят свои работы со стороны, работы однокурсников, и для них это хорошая возможность сделать анализ, — сказала на открытии выставки Лейла Махат.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Работа под названием «Портрет Кастеева» Мадины Оразаевой, студентки 3 курса бакалавра по специальности «Монументальная живопись» заинтересовала многих своим размером и яркостью.

— Над картиной я работала семестр, это чуть меньше полугода. За основу взяла самые известные работы Абылхана Кастеева и добавила национальный орнамент, чтобы показать намерение художника продвигать казахскую культуру. Птицы также являются символом тяги к казахскому народу. В целом, монументальная живопись сейчас распространена, работы в этом стиле можно увидеть на муралах города, — сказала студентка 3-го курса.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Несмотря на то, что организаторы определили тематику выставки, участникам также позволили проявить креативность в работах на свободную тему. Многие студенты обратились к народному стилю. Жанель Набиева, студентка 3-го курса колледжа под руководством преподавателя Марата Аманбаева написала картину «Серьга» с стиле графики.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Она рассказала, что участие в выставке очень важно, потому что это позволяет ей пробовать новые стили, техники и видеть обратную связь. По ее мнению, когда работа на выставке, то становиться выразительнее и ей проще дать объективную оценку.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Разнообразие техник делает выставку интереснее, потому что каждая работа будто небольшое окно во внутренний мир таких разных и талантливых ребят. Аделя Жунисова, студентка 2-го курса под руководством преподавателя Ардака Амантай свою работу «Теплый вечер за столом» вышила нитками в технике гладь.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Также на открытии выставки состоялось дефиле студентов курса по дизайну. Они смогли продемонстрировать зрителям собственно составленные модели одежды, дополнили образы различными аксессуарами и макияжем.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Выставка продлится до 28 мая.