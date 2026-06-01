Каждый шестой многоквартирный дом в Актюбинской области нуждается в капремонте

В регионе действует программа кредитования капитального ремонта многоквартирных домов. Оператором бюджетных средств выступает социально-предпринимательская корпорация «Актобе». Для участия в программе жильцы должны принять решение на общем собрании и утвердить план ремонта общего имущества дома.

— В 2024–2025 годах на реализацию 72 проектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов выделено 5,7 млрд тенге. Из них 1,4 млрд тенге поступило из республиканского бюджета, еще 4,3 млрд тенге — из областного. Планировалось отремонтировать 50 многоквартирных домов и заменить 36 лифтов. На сегодняшний день реализовано 38 проектов: отремонтированы 24 дома и обновлены 25 лифтов. На остальных объектах продолжаются строительно-монтажные работы. В 2026 году на капитальный ремонт многоквартирных домов из областного бюджета предусмотрено 676,7 млн тенге. Финансирование получат пять проектов, — сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области.