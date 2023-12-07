Каждый пятый ребенок в 40 богатейших странах мира живет в нищете

За период с 2014 по 2021 год во Франции, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании резко возросло число детей, живущих в нищете, тогда как в Латвии, Польше и Словении этот показатель сократился значительно, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт ООН.

Об этом сообщается в докладе ЮНИСЕФ «Инноченти» – специализированного исследовательского центра ЮНИСЕФ. Авторы документа изучили статистику, предоставленную правительствами, и пришли к неутешительным результатам.

Негативное влияние бедности

Хотя в целом за подотчетный период в сорока богатейших странах уровень нищеты снизился на восемь процентов, к концу 2021 года 69 миллионов детей проживали в семьях с уровнем дохода на 60 процентов ниже среднего.

- Бедность оказывает долгосрочное негативное влияние на детей», – говорит директор ЮНИСЕФ «Инноченти» Виктор Нилунд. – В большинстве случаев бедность означает, что дети будут расти в условиях нехватки продовольствия, школьных принадлежностей или не имея теплого, уютного дома. Это нарушает права детей и может привести к ухудшению их физического и ментального здоровья.

Последствия таких проблем, как считают специалисты, могут давать о себе знать на протяжении всей последующей жизни ребенка. Такие дети часто не успевают в школе, а позднее не могут найти высокооплачиваемую работу. В некоторых странах, согласно статистике, люди, выросшие в бедности, живут на восемь лет меньше, чем их соотечественники в целом.

Неравенство

Авторы исследования обнаружили ряд факторов риска. Например, дети в семье с одним родителем в три раза чаще живут в условиях бедности, чем все остальные несовершеннолетние в той же стране.

В период с 2012 по 2019 год богатейшие страны мира переживали экономический рост, последовавший после рецессии 2008 года. Однако далеко не все жители этих государств ощутили это. В ряде самых богатых стран показатели детской нищеты подскочили.

Неравенство отмечается не только внутри стран, но и между ними. Например, Словения и Испания находятся примерно на одном уровне по доходам, но в первой показатель детской бедности составляет 10 процентов, а во второй – 28.

Благополучное детство

Авторы исследования утверждают, что условия жизни детей могут быть улучшены вне зависимости от уровня дохода в стране. Так, Польша, Словения, Латвия и Литва, которых нельзя назвать самыми богатыми в ЕС, добились значительного снижения показателей детской бедности. В Великобритании же уровень бедности среди юных жителей страны вырос на 20 процентов, а во Франции, Норвегии и Швейцарии – на 10 процентов.