Сегодня большинство услуг (27 видов) социальной поддержки ведутся в рамках проактивного формата. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня каждый пятый казахстанец получает соцподдержку от государства. В повышении ее доступности высоко эффективным является внедрение цифровых продуктов. В прошлом году результаты цифровизации в этой сфере получили положительную оценку международных институтов, Организации Объединенных Наций и стали примером для других стран. Сегодня большинство услуг (27 видов) социальной поддержки ведутся в рамках проактивного формата, - сказала Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер добавила, что специальные пособия для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, озвученные в прошлом году в Послании Главы государства и поддержанные депутатами, выплачиваются с начала текущего года.

- Сегодня число их получателей достигло 7140 человек, и на эти цели было потрачено 1,2 млрд. тенге. Работа продолжается, - уточнила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер добавила, что большинство поступивших вопросов касается лиц с инвалидностью. По данному направлению полностью решены все виды социальных выплат, то есть пособия по инвалидности, по уходу за ребенком или гражданином, имеющим инвалидность, и средства на компенсаторное оборудование.