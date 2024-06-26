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    12:17, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Каждый пятый казахстанец получает соцподдержку от государства

    Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане
    Фото: Kazinform

    Сегодня большинство услуг (27 видов) социальной поддержки ведутся в рамках проактивного формата. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На сегодня каждый пятый казахстанец получает соцподдержку от государства. В повышении ее доступности высоко эффективным является внедрение цифровых продуктов. В прошлом году результаты цифровизации в этой сфере получили положительную оценку международных институтов, Организации Объединенных Наций и стали примером для других стран. Сегодня большинство услуг (27 видов) социальной поддержки ведутся в рамках проактивного формата, - сказала Тамара Дуйсенова.

    Вице-премьер добавила, что специальные пособия для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, озвученные в прошлом году в Послании Главы государства и поддержанные депутатами, выплачиваются с начала текущего года.

    - Сегодня число их получателей достигло 7140 человек, и на эти цели было потрачено 1,2 млрд. тенге. Работа продолжается, - уточнила Тамара Дуйсенова.

    Вице-премьер добавила, что большинство поступивших вопросов касается лиц с инвалидностью. По данному направлению полностью решены все виды социальных выплат, то есть пособия по инвалидности, по уходу за ребенком или гражданином, имеющим инвалидность, и средства на компенсаторное оборудование.

    - Объем средств, направленных из государственного бюджета составляет 320 млрд. тенге (273,3 млрд тенге - республиканский бюджет и фонд социального страхования, 46,3 млрд тенге - местный бюджет), около 800 тыс. гражданам оказывается поддержка, -резюмировала Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Соцвыплаты Правительство Социальная поддержка Общество Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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