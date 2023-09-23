Каждый год в премии Urker появляется что-то новое - Аида Балаева

В Астане проходит церемония награждения Национальной премии Urker-2023 в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ».

Выступая с приветственной речью, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в этом году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 450. За прошлые годы было объявлено 74 победителя, в этом году премию получат еще 13 номинантов.

- Глава государства особо отметил роль масс-медиа на Национальном курултае в Туркестане. Сфера СМИ постоянно находится под пристальным вниманием, особым контролем Президента. В этом году был принят ряд документов в сфере информации. Прежде всего, принята доктрина, определяющая основы государственной информационной политики. Для общества мы утвердили закон, направленный в том числе на защиту подрастающего поколения в области информационной безопасности, - сказала министр.

Фото: МКИ РК

По ее словам, все нововведения, принимаемые в сфере СМИ, служат на благо страны.

За последние несколько дней в рамках мероприятия Media Week были всесторонне обсуждены вопросы медиасферы. В мероприятии приняли участие лучшие отечественные и зарубежные эксперты. В качестве итогового мероприятия проходит премия «Уркер». Каждый год в премии Urker появляется что-то новое. В этом году в конкурс добавили три новые номинации. Мы всегда поддерживаем развитие новых и креативных медиа», - отметила Аида Балаева.

Фото: МКИ РК

На конкурсе объявили некоторых победителей престижной премии в области журналистики по номинациям:

Лучшее интервью года:

Лэйла Тастанова - Time.kz;

Лучший репортаж года:

Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;

Лучший материал на социальную тему:

Амангуль Тлейкызы - El.kz;

Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

Анна Величко - Golos-naroda.kz;

Лучший аналитический материал года:

Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;

Лучший новостной портал года:

Nege.kz;

Лучший проект на радиостанции:

Радио "Orda FM" - программа "Zhas STAR";

Лучшая фотография года:

Валерий Бугаев.

Фото: МКИ РК

Казахстанская Национальная премия Urker, присуждаемая за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».