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    19:16, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Каждый год в премии Urker появляется что-то новое - Аида Балаева

    Каждый год в премии Urker появляется что-то новое - Аида Балаева
    Фото: МКИ РК

    В Астане проходит церемония награждения Национальной премии Urker-2023 в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ».

    Выступая с приветственной речью, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в этом году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 450. За прошлые годы было объявлено 74 победителя, в этом году премию получат еще 13 номинантов.

    - Глава государства особо отметил роль масс-медиа на Национальном курултае в Туркестане. Сфера СМИ постоянно находится под пристальным вниманием, особым контролем Президента. В этом году был принят ряд документов в сфере информации. Прежде всего, принята доктрина, определяющая основы государственной информационной политики. Для общества мы утвердили закон, направленный в том числе на защиту подрастающего поколения в области информационной безопасности, - сказала министр.

    Каждый год в премии Urker появляется что-то новое - Аида Балаева
    Фото: МКИ РК

    По ее словам, все нововведения, принимаемые в сфере СМИ, служат на благо страны.

    За последние несколько дней в рамках мероприятия Media Week были всесторонне обсуждены вопросы медиасферы. В мероприятии приняли участие лучшие отечественные и зарубежные эксперты. В качестве итогового мероприятия проходит премия «Уркер». Каждый год в премии Urker появляется что-то новое. В этом году в конкурс добавили три новые номинации. Мы всегда поддерживаем развитие новых и креативных медиа», - отметила Аида Балаева.

    Каждый год в премии Urker появляется что-то новое - Аида Балаева
    Фото: МКИ РК

    На конкурсе объявили некоторых победителей престижной премии в области журналистики по номинациям:

    Лучшее интервью года:
    Лэйла Тастанова - Time.kz;

    Лучший репортаж года:
    Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;

    Лучший материал на социальную тему:
    Амангуль Тлейкызы - El.kz;

    Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):
    Анна Величко - Golos-naroda.kz;

    Лучший аналитический материал года:
    Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;

    Лучший новостной портал года:
    Nege.kz;

    Лучший проект на радиостанции:
    Радио "Orda FM" - программа "Zhas STAR";

    Лучшая фотография года:
    Валерий Бугаев.

    Каждый год в премии Urker появляется что-то новое - Аида Балаева
    Фото: МКИ РК

     

    Казахстанская Национальная премия Urker, присуждаемая за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

    Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

     

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