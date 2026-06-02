Каждый десятый срочник Нацгвардии РК продолжает службу по контракту

В этом году около 700 военнослужащих войск правопорядка приняли решение продолжить службу в различных воинских подразделениях Национальной гвардии, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к военной службе и повышении чувства ответственности за обеспечение безопасности Отечества. К примеру, только в одной столичной бригаде 100 военнослужащих, завершивших срочную службу, приняли решение продолжить профессиональную военную карьеру, применяя полученный опыт для дальнейшего вклада в обеспечение безопасности страны.

На строевом плацу столичной бригады военнослужащих, оставшихся на контрактную службу, поздравил заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков.

В ходе встречи были также отмечены преимущества военной службы и перспективы профессионального роста.

Кроме того, молодым военнослужащим, решившим продолжить службу, были вручены ключи от служебного жилья. Такая мера направлена на социальную поддержку военнослужащих и повышение их мотивации к дальнейшей службе.

В будущем эти военнослужащие будут назначаться на ответственные должности и активно участвовать в совершенствовании службы личного состава. Таким образом, сочетание военного потенциала и социальной поддержки открывает для молодежи возможности осознанного выбора военной профессии.

В последние годы Национальная гвардия активно оснащается современной техникой. Новые бронированные автомобили, усовершенствованные средства связи, техника специального назначения — все это выводит качество военной службы на новый уровень.

Следует отметить, что сегодня более семи тысяч военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают охрану общественного порядка в 21 городе страны. Кроме того, свыше двух тысяч военнослужащих задействованы в обеспечении безопасности объектов государственного значения и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что в Национальной гвардии МВД Республики Казахстан стартовала весенняя призывная кампания.