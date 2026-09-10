Каждые шесть часов в Сирии один человек гибнет или получает увечья из-за боеприпасов

По меньшей мере 14 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате взрыва на складе вооружений возле северо-западного города Идлиб, сообщило министерство здравоохранения Сирии, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие в район Бурдж-аль-Нимра на трассе к Сармада, примерно в 45 километрах от Идлиба, пока спасатели Гражданской обороны и сирийского Красного Полумесяца продолжали искать выживших под завалами.

По данным властей, на складе хранилось оружие и боеприпасы, оставшиеся после гражданской войны в стране, которая продолжалась с 2011 по 2024 год.

Причина взрыва возле города Сармада пока не установлена. Первичные оценки указывают на то, что детонация произошла из-за боеприпасов, заявил глава оперативной службы дирекции по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Идлибе Валид Аслан.

Инцидент, произошедший в среду, 9 сентября, стал вторым смертельным взрывом в Идлибе за этот месяц: ранее в городе Бинниш взорвался автомобиль, перевозивший боеприпасы, тогда погибли пять человек, говорится в публикации.

Издание пишет, что тогда правительственный источник сообщил, что автомобиль принадлежал торговцу оружием, однако власти так и не объявили официальную причину взрыва.

— Сирия входит в число стран мира, наиболее сильно загрязненных неразорвавшимися боеприпасами. Взрывы автомобилей, начиненных боеприпасами, и складов оружия время от времени происходят в Идлибе — бывшей прифронтовой провинции, где различные вооруженные группировки на протяжении всей гражданской войны размещали свои арсеналы и которая относится к наиболее пострадавшим регионам страны, — отмечает Euronews.

В ноябре 2025 года взрыв на складе боеприпасов в районе Кафр-Тахарим унес жизни пяти рабочих и ещё девять человек ранил.

В августе 2025 года взрыв боеприпасов на окраине города Идлиб привел к гибели четырех человек, пятеро были ранены.

В среду гуманитарные организации призвали активизировать международные и местные усилия по разминированию провинции и уничтожению боевых остатков, которые, по их словам, продолжают регулярно уносить жизни сирийцев.

Британская благотворительная организация по разминированию HALO Trust оценивает, что в этом году неразорвавшиеся боеприпасы в Сирии в среднем каждые шесть часов убивают или калечат одного человека.

По словам руководителя сирийской программы HALO Trust Саймона Джексона, к августу было зафиксировано около 700 пострадавших в результате инцидентов с взрывами: треть случаев оказалась смертельной, еще треть жертв составили дети.

По словам Джексона, в прошлом году произошел «значительный всплеск числа таких происшествий, когда люди поспешно возвращались в свои общины» после падения режима аль-Асада в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что израильские войска обстреляли провинцию на юге Сирии.