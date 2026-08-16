Каждые 30 минут от Эболы умирает один человек в ДР Конго

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) распространяется быстрее, чем когда-либо прежде. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она может стать самой смертоносной в истории борьбы с заболеванием: по всей стране от него умирает один человек каждые 30 минут, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Заместитель Генсека и координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер провел экстренное заседание Межучрежденческого постоянного комитета (МПК), в котором участвуют главы крупнейших гуманитарных организаций мира. Они договорились резко нарастить масштаб совместных действий.

— Мы не можем допустить, чтобы вирус обогнал наши меры реагирования, — подчеркнул представитель ООН.

Дополнительные 30,5 миллиона долларов

По словам Флетчера, с начала июня удалось достичь определенного прогресса: агентства работают на местах, а ООН направила в регион Старшего координатора по борьбе с Эболой. Международные доноры выделили на борьбу со вспышкой почти 300 миллионов долларов.

В пятницу замглавы ООН по гуманитарным вопросам распорядился выделить из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации еще 30,5 миллиона долларов — в дополнение к 24 миллионам долларов, ранее направленным ДРК и четырем соседним странам на борьбу со вспышкой. Флетчер также направил в пострадавший регион еще 20 сотрудников.

— Необходимо удвоить число групп, обеспечивающих безопасное и достойное погребение умерших, утроить ресурсы лечебных центров, улучшить систему отслеживания контактов и привлечь более опытных руководителей, — заявил он.

Кроме того, крайне важно удовлетворить огромные потребности региона в чистой воде и санитарии, медицинской помощи и других базовых услугах.

— Уже погибли более двух тысяч человек. Многие другие находятся в группе риска. Миру пора проснуться и откликнуться, — заключил координатор чрезвычайной помощи ООН.

Вспышка распространилась на шестую провинцию

Как сообщила сегодня пресс-служба ООН, спустя почти три месяца после начала распространения вируса Бундибуджио вспышка зафиксирована уже в шести провинциях ДРК. По данным национальных властей на 12 августа, зарегистрировано свыше 4660 подтвержденных случаев заболевания и 2184 случая смерти. Летальность составляет почти 47 процентов.

По мере распространения вспышки гуманитарные агентства ООН расширяют свои операции. Начиная с завтрашнего дня Всемирная продовольственная программа (ВПП) начнет распределять горячее питание в дополнительных центрах лечения Эболы.

Эта помощь особенно важна в связи с тем, что 2,6 миллиона человек в пострадавших от Эболы районах на востоке ДРК сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Более половины таких семей проживают в провинции Итури — эпицентре вспышки. При этом на помощь в сфере продовольствия было предоставлено лишь 25 процентов необходимого финансирования.

Ранее сообщалось о том, что масштабы вспышки Эболы в ДР Конго удваиваются каждые 20 дней.