НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически каждая вторая среди работающих женщин в РК имеет высшее и послевузовское образование, в то время как доля высокообразованных мужчин составляет всего 38% занятых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В Казахстане всё ещё существует список запрещённых для женщин специальностей, доставшийся РК «в наследство» от СССР 30-х годов.

В четвёртом квартале 2020 года в стране работали 8,7 млн человек — почти столько же, сколько и в предыдущем году (всего минус 0,3%). В том числе 51,6% занятых составили мужчины, 48,4% — женщины.

По итогам четвёртого квартала в стране работали 4,2 млн женщин — на 0,2% больше, чем годом ранее. Большая часть занятых женщин (47,3%) имеют высшее и послевузовское образование, в то время как среди мужчин доля высокообразованных составляет всего 38,1%.

Доля женщин, имеющих среднее профессиональное (специальное) образование, составляет 38,3%, доля мужчин — 42%. Ещё 10,5% женщин имеют лишь среднее общее образование, 3,8% — начальное профессиональное образование.

В разрезе регионов большинство занятых женщин работает в Алматы: 504,9 тыс. — на 3,8% больше, чем годом ранее.

В тройку лидирующих по этому показателю регионов также вошли Алматинская (455,7 тыс., минус 3,1% за год) и Туркестанская (350,3 тыс., плюс 0,4%) области. Меньше всего женщин занято в Северо-Казахстанской области (139,4 тыс., минус 0,4%).

Численность занятых женщин превышает численность занятых мужчин лишь в трех из 17 регионов страны: в Алматы (на 55,3 тыс. человек), Нур-Султане (на 5,4 тыс. человек) и Павлодарской области (на 5 тыс. человек). Наибольший перевес мужчин приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Карагандинскую области.

Большинство женщин заняты в сфере торговли и авторемонта: 822,7 тыс. — на 1,1% меньше, чем годом ранее. Следом идут сферы образования (796,4 тыс., минус 1,9%) и сельского, лесного и рыбного хозяйства (502,4 тыс., плюс 0,3% за год).

В то же время большая часть мужчин занята в промышленности. Помимо промсектора, наибольший перевес мужчин приходится на сферу строительства и логистики. Численность женщин превышает численность мужчин в таких сферах, как образование, торговля и здравоохранение.

Заметим, в Казахстане, несмотря на неоднократные предложения депутатов по пересмотру этих устаревших норм (о которых писали, например, zakon.kz), всё ещё существует список запрещённых для женщин профессий. Он регулируется приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 944 и включает 229 профессий. Женщинам не удастся трудоустроиться, к примеру, водолазами, машинистами метро (хотя, к примеру, трамваи и троллейбусы женщины запросто водят), водителями грузовиков и т. д.

Парадоксальным образом отучиться на многие из этих специальностей женщины могут, а вот работать — нет. На самом деле, конечно, на всех подобных должностях женщины по факту работают, просто не трудоустроены официально или трудоустроены фиктивно, на менее высокооплачиваемые, зато разрешённые специальности.

Вопрос о трудовой дискриминации поднимался не раз, и, например, в России список запрещённых для женщин профессий недавно был модифицирован и сокращён вчетверо (о чём сообщили, к примеру, на портале rbc.ru). Напомним: сама идея подобного запрета — норма категорически устаревшая, идущая со времён СССР, где список запрещённых профессий был составлен ещё в 1932 году. В условиях современной автоматизации и цифровизации эта норма просто бессмысленна и не несёт ничего, кроме гендерной дискриминации.