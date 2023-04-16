Каждая вторая авария в СКО – лобовое столкновение

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 35 дорожно-транспортных происшествий. Из них 20 – лобовое столкновение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за три месяца на дорогах области погибли три человека, в том числе один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 65 человек, среди них пятеро несовершеннолетних.

«Самый частый вид происшествий — лобовое столкновение. На него приходится 20 аварий, в том числе все случаи гибели людей и 45 ранений. Как показывает практика, чаще всего к таким последствиям приводят нарушения правил маневрирования, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение очерёдности проезда перекрёстков, когда водитель при выезде с второстепенной дороги не пропускает транспорт, идущий по главной дороге. В число основных причин совершения ДТП входят и превышение скорости, и несоблюдение дистанции», - прокомментировал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Три аварии, в которых травмы получили сразу пять человек, совершили нетрезвые водители. Девять ДТП связаны с наездом на пешеходов. При этом четверо пострадавших переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.