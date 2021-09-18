Каждая успешная трансплантация означает спасенную жизнь - врач-онкогематолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day) отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Трансплантация костного мозга у детей остается актуальной проблемой в современной педиатрии. О перспективах развития трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток у детей мы сегодня поговорим с заведующей отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Научного центра педиатрии и детской хирургии, врачом-онкогематологом высшей квалификационной категории, к.м.н. Айгуль Тулебаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Для начала расскажите о функции костного мозга?

- Костный мозг играет важнейшую роль в кроветворении - он содержит большое количество гемопоэтических стволовых клеток, из которых образуются эритроциты, а также разные формы тромбоцитов и лейкоцитов. В середине ХХ века ученые заинтересовались идеей пересадки клеток костного мозга здоровых людей пациентам с неработающим костным мозгом.

Чаще всего трансплантация костного мозга используется для лечения онкологических больных. Однако существуют и другие заболевания, при которых она рекомендована или даже служит единственным способом излечения. Сегодня во всем мире ежегодно проводятся десятки тысяч трансплантаций костного мозга для лечения лейкоза, лимфомы, миеломы, некоторых нарушений обмена веществ, аутоиммунных и других заболеваний.

- Как отбирают доноров костного мозга?

- В отличие от переливания крови, где важно лишь совпадение группы крови и резус-фактора, пересадка костного мозга требует более тщательного подбора донора, чтобы организм реципиента не начал отторгать донорский костный мозг. Наибольшая вероятность найти донора с полной тканевой совместимостью костного мозга среди родных братьев или сестер больного, она составляет около 25%. Поэтому, чем больше детей в семье, тем больше вероятность найти полностью совместимого родственного донора. Разумеется, это верно только в среднем; в конкретной семье совместимого донора для больного может вовсе не быть или, наоборот, возможных доноров может быть больше одного. Трансплантация от совместимого родственного донора обычно наиболее желательна. Лучшие доноры - это родные братья и сестры пациента, ведь у них есть общие гены. Трансплантация возможна и от совместимого неродственного донора. Поэтому довольно часто пересадку осуществляют от неродственных доноров, которых находят в специальных регистрах.

- Как формируется общая база доноров?

- Потенциальные доноры проходят HLA-типирование (сдают анализ крови на определение гистосовместимости), после чего их данные заносят в специальную базу. Поскольку вероятность найти подходящего донора внутри одной страны невелика (особенно в странах с небольшим населением и недостаточной осведомленностью о донорстве костного мозга), была создана Всемирная ассоциация доноров костного мозга (World Marrow Donor Association, WMDA). WMDA создала крупнейшую базу доноров костного мозга, в которую по состоянию на 2020 год входят почти 38 тысяч доноров из более чем 50 стран. Благодаря этой базе у людей, нуждающихся в пересадке костного мозга, есть шанс найти совместимого донора если не из своей страны, то хотя бы из своего региона.

В Казахстане с декабря 2011 года функционирует регистр доноров, он не столь многочислен. Сейчас в нем состоят лишь более 7 тысяч доноров. В настоящее время очевидно, что развитие казахстанского регистра сильно повысило бы эффективность поиска совместимых неродственных доноров для проведения трансплантаций в наших клиниках. Во-первых, не было бы необходимости платить значительные суммы денег за поиск доноров в зарубежных регистрах и за забор костного мозга и транспортировку материала для трансплантации. Во-вторых, известно, что поиск неродственного донора лучше производить среди тех этнических групп, к которым принадлежит пациент, поскольку среди людей сходного происхождения вероятность совпадения HLA-типов значительно больше.

- Кто может стать донором костного мозга?

- Для проведения аллогенной трансплантации донором кроветворных клеток является здоровый человек (донор), имеющий генетическое сходство с пациентом (реципиентом) по определенным генетическим параметрам. Донором может стать родной брат или сестра. Если в семье нет совместимого донора, в таком случае донором может стать совместимый неродственный донор. Донором костного мозга может стать любой взрослый, здоровый человек. Чем больше доноров будет в регистре Казахстана, тем больше шансов вылечиться детям, страдающими тяжелыми онкогематологическими заболеваниями.

Некоторые родители переживают, не повредит ли процедура взятия клеток костного мозга их здоровым детям, которые становятся донорами для родного брата или сестры. Донорство безопасно для здоровья. Предварительно донор проходит полное медицинское обследование. В целом же взятие клеток костного мозга ничуть не более опасно или вредно, чем любая несложная операция. Донор находится под наблюдением врача.

Донорство не связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, так как забирается лишь небольшая часть клеток. Кроветворение существенно не страдает, уровень гемоглобина снижается незначительно, а взятый у донора костный мозг в течение четырех-шести недель естественным образом замещается новым и полностью восстанавливается.

- Как развивается у нас в стране трансплантация костного мозга?

- Трансплантация костного мозга/кроветворных стволовых клеток - эффективный метод лечения заболеваний системы крови, врожденных и приобретенных иммунодефицитов, а также отдельных форм злокачественных новообразований у детей и взрослых. Ежегодно в мире выполняется более 50000 трансплантаций костного мозга. Для многих пациентов трансплантация подарила шанс на избавление от страшного недуга. Трансплантация позволяет не только получить длительные и устойчивые ремиссии заболевания, когда традиционное лечение является бессильным, но при ряде заболеваний полностью излечиться от тяжелой болезни.

Детская онкогематологическая служба в РК была организована более 25 лет назад. За эти годы провели программное лечение более 3000 пациентам с острыми лейкозами. С годами совершенствование специализированной помощи детям с онкогематологическими заболеваниями требовало внедрения передовых мировых технологий лечения этих пациентов. Новым этапом развития детской онкогематологической службы в Казахстане стало открытие отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

При нашем научном центре в 2012 году было организовано отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с целью оказания специализированной помощи детям и подросткам. В отделении проводятся все виды трансплантации: аутологичные трансплантации, аллогенные трансплантации, гаплоидентичные трансплантации при которых используются стволовые гемопоэтические клетки от частично совместимого родственного донора (родителей).

- Какова сейчас потребность в таких операциях в Казахстане?

- Ежегодно в стране около 800 детей заболевают тяжелыми онкологическими заболеваниями, из них с диагнозом острый лейкоз примерно 150-160 детей поступают в наш центр. В НЦПДХ на 134 койках развернуты отделения детской онкологии и гематологии и отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В год через эти отделения проходят более 2500 детей с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В нашем центре проходят терапию по современным международным протоколам, ежегодно в практику внедряются более современные протокола терапии.

Результаты лечения онкогематологических заболеваний в Республике приближены к мировым показателям. Однако, несмотря на значительные результаты терапии, часть детей все же остается нечувствительными к химио/лучевой терапии и у них развиваются рецидивы заболевания, вот таким детям необходимо проведение трансплантации костного мозга. Международный опыт показал, что у некоторых больных с онкогематологическими заболеванием проведение высокодозной химиотерапии наиболее эффективно в сочетании с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток.

Сегодня в Казахстане потребность в операции по пересадке костного мозга существует для 50-100 детей, показания к проведению трансплантации определяется по ходу их лечения. В Казахстане данный вид терапии проводиться абсолютно бесплатно для всех пациентов, так как финансирование осуществляется государством. В НЦПДХ есть все условия: действует мощная лаборатория, работают комплексы мониторирования. В отделении работают высококвалифицированные врачи, средний медицинский персонал и опытный младший медицинский персонал, имеющий большой трудовой стаж.

- Сколько операций по трансплантаций костного мозга уже проведено?

- С 2012 году впервые в Казахстане в нашем центре начались операции по трансплантации костного мозга, что стало значимым событием для нас. Сегодня мы делаем аллогенную трансплантацию от родственного донора, проводим пересадку костного мозга от неродственного донора. В Научном центре педиатрии и детской хирургии сделано более 130 трансплантаций. С 2019 года мы начали проводить аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора. С каждым годом увеличивается количество проводимых операций, внедряются новые виды трансплантаций. Мы работаем с Казахстанско-Российским и международными регистрами доноров гемопоэтических стволовых клеток. Тесно сотрудничаем с регистром доноров стволовых клеток, который находится при научно-производственном центре трансфузиологии в города Нур-Султан. В нашем центре были проведены аллогенные трансплантации, доноры клеток костного мозга были найдены в Казахстанском регистре, это были граждане Республики Казахстан. Аллогенная трансплантация является одним из основных методом лечения у онкологических больных. Эффективность таких операций составляет от 54 до 73 процентов. В будущем наша основная цель - делать все операции в Казахстане и не направлять на лечение за рубеж. В год в Казахстане проводится пока около 50 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток у детей с тяжелыми заболеваниями крови и опухолями.

- Расскажите, как проходит весь процесс и сколько времени нужно для реабилитации пациента?

- Технология проведения трансплантации костного мозга или кроветворных стволовых клеток периферической крови предполагает внутривенное введение в организм пациента предварительно забранной у донора или самого пациента и, специально обработанной суспензии костного мозга или стволовых кроветворных клеток периферической крови. Как правило, проведению трансплантации предшествует интенсивная химиотерапия, основной целью которой является максимальная редукция опухолевых клеток и клеток иммунной системы. Кроме того, средний период реабилитации пациента после трансплантации составляет около трех-шести месяцев. Все это время пациент будет находиться под постоянным наблюдением центра.

Успех трансплантации зависит от активности самого заболевания (состояние ремиссии) и физического состояния пациента (возраст, сопутствующие заболевания, функциональное состояние основных органов и систем). Хотя есть риск данной операции, что пересаженные стволовые клетки могут быть не приняты организмом пациента. Но врачи центра всегда надеются на положительный исход. Потому что каждая успешная трансплантация означает спасенную жизнь.

- Благодарю за интервью!